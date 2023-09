UFFICIALE – Serie A: il Papu Gomez ha firmato, grande ritorno

Aggiornamenti clamorosi che arrivano dalla Spagna dove nel Siviglia giocava il Papu Gomez che si è svincolato, ora è pronto a tornare in Serie A.

Ci sono delle nuove notizie che arrivano in vista delle prossime e ultime ore di mercato, perché il giocatore argentino che era sotto contratto con il club spagnolo ha raggiunto l’accordo per separarsi e iniziare ora nuova nuova avventura.

A 35 anni arrivano le notizie che non ti aspetti per quanto riguarda il futuro del Papu che è pronto a fare ritorno in Italia di nuovo. C’è una notizia inaspettata che può cambiare tutto in vista di questa stagione appena iniziata.

Calciomercato Serie A: il Papu Gomez si è svincolato

L’avventura di Alejandro Gomez detto il Papu è finita con il Siviglia. Dopo un anno e mezzo circa il giocatore ha raggiunto l’intesa economica con il club spagnolo per licenziarsi. Trovato un accordo per essere libero ora di firmare con un nuovo club, perché a 35 anni ha ancora intenzione di mettersi in mostra.

Ci sono diverse opzioni che riguardano quello che può essere il futuro del Papu Gomez pronto anche a tornare in Serie A. Intanto, il giocatore ha detto addio al Siviglia svincolandosi firmando la rescissione contrattuale dopo 90 partite in tutte le competizioni con il club andaluso dove ha messo a segno 10 gol e 6 assist. In passato ha vestito per ben 7 anni la maglia dell’Atalanta, fino alla rottura con Gasperini.

Ora c’è una novità importante che riguarda il nome del Papu Gomez pronto a firmare appena possibile con una nuova squadra. Ci sono delle news che riguardano la scelta che farà il giocatore che continua ad avere mercato ed essere corteggiato da tantissimi club in giro per il mondo.

Serie A: occasione Papu Gomez

Sono diversi i club italiani di Serie A che possono cogliere l’occasione del Papu Gomez. Da svincolato il giocatore può approdare in una delle neopromosse come Genoa, Frosinone e Cagliari, ma occhio anche ad altre squadre come Lecce, Torino e Fiorentina che possono pensare a lui e rinforzare i reparti offensivi.

Sul Papu Gomez oltre alla Serie A ci sono anche l’occasione Arabia Saudita, la MLS e il ritorno in patria in Argentina dove il Boca Juniors ci può pensare andando a formare una coppia da urlo con Cavani.

Calciomercato: la decisione del Papu Gomez

Da svincolato è libero di firmare con chi vuole, per questo motivo saranno decisive le prossime ore per la decisione sul proprio futuro da parte del Papu Gomez.