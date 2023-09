Michela Persico da batticuore: lato A straripante

Michela Persico non si smentisce proprio mai, con il suo fascino davvero esplosivo: lady Rugani con curve in risalto da paura

I calciatori di Serie A sono tornati ormai già da un po’ in azione, con la ripresa del campionato e con il via, previsto a breve, anche delle coppe europee. Nel corso dell’estate, è toccato più che altro alle loro compagne di vita dare spettacolo, con le immagini condivise sui social network dalle vacanze. Tra le protagoniste principali in tal senso, non poteva che esserci Michela Persico.

La popolare giornalista lombarda, 32 anni, è la compagna di vita del difensore della Juventus Daniele Rugani. La famiglia, includendo anche il piccolo Tommaso, che a breve compirà tre anni, si è concessa momenti di prezioso relax, documentati da tante immagini pubblicate sui social. Prima a Forte dei Marmi, tradizionale meta dei Rugani, quindi qualche giorno in quel di Positano.

Il difensore è poi tornato, verso metà luglio, agli ordini di Allegri, ma Michela non ha smesso di ritagliarsi qualche momento tutto per sé. Con qualche altro breve viaggio, in cui ha portato con sé il figlio. Anche per lei si avvicina il momento di riprendere le attività di sempre, con un’altra stagione che si prevede assai intensa. E che inizierà subito con un momento importante: Michela è attesa al debutto in sala cinematografica, con una pellicola in gara al Festival di Venezia.

Michela Persico, ricordi ed emozioni speciali: batte forte anche il cuore dei fan, scollatura che buca lo schermo

Nel frattempo, gli ultimi scampoli di vacanza vengono documentati da Michela con una serie di post e immagini che non possono che togliere il fiato. Il suo fascino prorompente è ormai proverbiale e trova sempre nuove conferme, con curve esplosive esaltate da abbigliamenti ad hoc da parte della Persico.

Questa visione con un top scollatissimo e il suo lato A esagerato bene in vista non può che raccogliere per l’ennesima volta like e commenti entusiasti. Non mancano, questo è vero, gli haters, che la criticano per un modo di essere che ritengono appariscente e troppo costruito, ma la community per la maggior parte la sostiene. Michela è ormai in vista del traguardo piuttosto prestigioso dei due milioni di followers su Instagram, a riprova di quanto venga apprezzata dal pubblico.