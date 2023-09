Juventus: maxi cessione allo scadere, già preso il sostituto

Ultimissime notizie di calciomercato che riguardano il futuro del giocatore della Juventus che è pronto ad andare via con una maxi cessione che può svoltare la stagione.

Il club bianconero ha intenzione di andare ad affrontare una stagione di alto livello, per questo motivo la società ha provato a rinforzare la rosa e tenere i migliori sotto richiesta dell’allenatore che è stato confermato.

Ora ci sono degli aggiornamenti che riguardano il futuro di un altro campione bianconero, perché la sua partenza arriva dopo soltanto il confronto con il tecnico che ha aperto alla sua partenza senza opporsi.

Calciomercato Juventus: altra grande cessione

Sono diversi i grandi giocatori che hanno lasciato la Juventus in questi mesi di sessione estiva di mercato e ora ancora altri possono dire addio nelle prossime ore. Perché è vero che alle 20:00 chiude il calciomercato Serie A in entrata, ma non quello in uscita. Ci sarà ancora tempo per vedere trattative con altri campionati che hanno date diverse della chiusura come il caso della Turchia o dell’Arabia Saudita. La Juve teme di perdere come gli altri top club i migliori, ma solo chi per scelta vorrà andare via sarà accontentato, come uno di questi casi.

Tante trattative nelle ultime ore in uscita che riguardano anche la Juventus che può cedere un altro top calciatore in queste prossime ore. C’è la volontà di far andare a giocare il calciatore altrove per accontentarlo e fare anche cassa, visto che la società nel suo ruolo ha deciso di fare delle scelte completamente diverse.

Il calciomercato può essere determinante per quanto riguarda il futuro di Filip Kostic che può dire addio alla Juventus in un’operazione last minute. Infatti, il giocatore sembra pronto ad un grande addio dopo soltanto una stagione e ora arrivano conferme molto importanti.

Juventus: Kostic in uscita, c’è il West Ham

C’è appunto il West Ham che può pensare di comprare e portare Kostic in Premier League. Il giocatore sarebbe intenzionato a dire sì e c’è da superare l’ostacolo della Juventus che ha fatto una richiesta precisa a livello economico. Offerte a partire da 15 milioni di euro per quanto riguarda il futuro di Kostic che può lasciare la Juve.

Juventus: Cambiaso il titolare al posto di Kostic

La Juventus non farà problemi a cedere Kostic al giusto prezzo al West Ham o ad altri club dalla Turchia. Perché c’è la seria possibilità che il giocatore possa essere sacrificato per dare spazio al sostituto di emergere, la Juve vuole puntare forte ora su Cambiaso che appena arrivato si è già preso la maglia da titolare.