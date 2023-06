Calciomercato, Paredes torna in Serie A: firma con gli azzurri

Dopo l’anno in prestito alla Juventus, Leandro Paredes il prossimo primo luglio tornerà al Paris Saint Germain, dove però non vi rimarrà per molto tempo. Stando alle ultime notizie, infatti, il centrocampista argentino è pronto a tornare subito in Serie A in questo calciomercato.

Le qualità e l’esperienza di Paredes sono fuori discussione, e nonostante l’ultima, deludente, esperienza in bianconero, l’argentino è comunque entrato nel mirino di una big di Serie A, degli azzurri più precisamente, pronti a sedersi al tavolo col PSG per riportare subito in Italia il giocatore.

Addirittura, stando alle scorse notizie, il club in questione sarebbe già pronto e deciso ad affondare il colpo decisivo per Paredes per farlo firmare subito, evitando così che si possa scatenare un’asta per il campione del mondo.

Paredes torna in Serie A: firma con gli azzurri

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Leandro Paredes in questo calciomercato, visto che l’argentino difficilmente rimarrà a Parigi. Nonostante -l’imminente- cambio di allenatore al PSG, l’ex Juventus potrebbe comunque lasciare il club francese in questo calciomercato per trovare miglior fortuna, e continuità, altrove.

Paredes, vista la sua esperienza internazionale, il suo carisma e le sue qualità tecniche, è seguito da diverse squadre importanti, ma l’impressione è che il suo futuro possa essere ancora una volta in Serie A, campionato che lo ha visto sbocciare prima con la maglia dell’Empoli e poi con quella della Roma. L’esperienza alla Juventus, invece, è stata tutt’altro che positiva, ma questo non ha macchiato la nomea dell’argentino per il quale, invece, si sarebbe già iniziata a muovere una big del campionato italiano.

Stando infatti a quanto riportato da Gianluca Di Marzio nel corso del programma “Calciomercato l’Originale”, a fronte della possibile uscita di Milinkovic Savic, la Lazio starebbe seriamente pensando a riportare a Roma Leandro Paredes in questo calciomercato.

Lazio-Paredes: le cifre sorridono ai biancocelesti

La Lazio sogna il colpo Leandro Paredes in questo calciomercato, anche perché i costi dell’operazione sorriderebbero al club di Claudio Lotito. Stando a dati Transfermarkt, infatti, l’argentino dovrebbe valere all’incirca 12 milioni di euro, ma vista la scadenza di contratto col PSG nel 2024 le cifre si potrebbero anche abbassare.

La Lazio, dunque, potrebbe riaccogliere in Serie A e nella capitale Paredes anche per 7/8 milioni di euro, ma questo pare essere l’ostacolo meno arduo da superare per i biancocelesti che, invece, avranno da che lavorare -ed anche molto- per provare a convincere l’argentino ad abbassarsi lo stipendio.

La Lazio vuole Paredes: ostacolo ingaggio

Il vero ostacolo che si contrappone fra la Lazio e Paredes è l’ingaggio che l’argentino percepisce a Parigi. Al momento l’ex Juventus guadagna 5 milioni di euro netti a stagione, cifre spropositate che Claudio Lotito difficilmente è disposto a sborsare.

Qualora Paredes aprisse al trasferimento, la palla passerà nei piedi del ragazzo che, se vorrà tornare in Serie A, dovrà dunque abbassarsi in maniera considerevole lo stipendio, salvo che non si inserisca un altro club disposto ad accontentarlo.