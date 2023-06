Calciomercato Napoli, niente rinnovo: è addio, già scelto il sostituto

Il Napoli di Rudi Garcia è pronto ad infuocare questo calciomercato estivo. Il club campione d’Italia avrebbe infatti scelto di non rinnovare uno dei protagonisti dello scorso scudetto, mettendo il giocatore all’uscio della porta dopo alcune valutazioni tecniche.

Una decisione, questa, particolarmente importante, anche perché andrà leggermente a modificare l’assetto e gli equilibri all’interno dello spogliatoio del Napoli. Questo, di conseguenza, costringerà anche De Laurentiis a reinvestire in questo calciomercato proprio in quel ruolo, ma sotto questo punto di vista non ci sarebbero problemi, visto che il presidente azzurro, una volta consultato Rudi Garcia, avrebbe già individuato il profilo sul quale puntare.

Calciomercato Napoli, via senza rinnovo: addio imminente

Importanti novità arrivano in merito a questo calciomercato in uscita del Napoli, che dopo Kim Min Jae è pronto a dire addio ad anche altri giocatori della rosa di Rudi Garcia. L’obiettivo ovviamente è quello di provare a snaturare il meno possibile la formazione, mantenendo l’ossatura di quella che nella scorsa stagione ha vinto lo scudetto, ma i giocatori del Napoli sono oggetto di desiderio di tantissimi club, e trattenerli difronte ad offerte importanti è complicato.

C’è anche da dire che, però, alcune uscite potrebbero essere valutate e prese in considerazione anche direttamente dalla dirigenza, che nonostante tutto ha comunque intenzione di andare a modificare un pò la rosa in quei ruoli dove l’impressione è che manchi qualcosa. Proprio in ordine a questo discorso, infatti, il primo di luglio lascerà il Napoli un altro giocatore chiave della passata stagione, risultato essere decisivo soprattutto in ambito spogliatoio. Il dado però è tratto, nessun ripensamento, anche perché De Laurentiis avrebbe anche già deciso con chi sostituirlo in questo calciomercato.

Stando dunque a quanto riportato e confermato da Il Mattino, nonostante la volontà del ragazzo fosse quella di continuare in azzurro, il Napoli non riscatterà dalla Fiorentina Pierluigi Gollini.

Napoli, niente riscatto per Gollini: scelto il sostituto

La scelta è stata presa: Pierluigi Gollini non sarà riscattato dal Napoli in questo calciomercato. I campioni d’Italia non sono riusciti a trovare un accordo con la Fiorentina per il cartellino del portiere italiano che, dunque, nei prossimi giorni tornerà ai Viola.

Ora si libera dunque un posto nella rosa di Rudi Garcia proprio nel ruolo di portiere, che De Laurentiis avrebbe intenzione di colmare andando a puntare su un profilo che potrebbe perfettamente essere affiancato ad Alex Meret: Emil Audero. Il portiere della Sampdoria, in uscita dal club ligure, è vastato circa 6 milioni di euro, stando a dati Transfermarkt.

Napoli-Audero: forte la concorrenza di un’altra big di Serie A

Il Napoli non è l’unico club di Serie A sulle tracce di Emil Audero in questo calciomercato. Stando a Il Mattino, infatti, anche l’Inter starebbe pensando al portiere della Sampdoria per sostituire il partente Samir Handanovic.