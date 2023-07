Calciomercato, giocherà sicuramente in Serie A: l’intreccio decisivo

Continua il lavoro delle big della Serie A per piazzare colpi avvincenti in vista della prossima stagione: giocherà in Italia

Tante trattative intavolate dai migliori club italiani. Nelle scorse ore è arrivata così l’indiscrezione avvincente di calciomercato con il possibile arrivo dal Paris Saint-Germain. Giocherà sicuramente in Italia con le tante proposte ricevute proprio nelle ultime ore.

Il suo obiettivo resta quello di continuare a segnare gol importanti dopo il suo exploit con la maglia del PSG dopo la trafila con il Reims. Ora il club francese lo potrebbe cedere in questa sessione di calciomercato: tutto dipenderà dalla sua voglia di emergere dicendo addio a Parigi. Un attaccante giovane e veloce capace di abbinare anche una classe tecnica consistente: non è facile giocare al fianco di Messi, Mbappe e Neymar. In questi mesi lui ci è riuscito alla grande timbrando anche il cartellino per tre gol. Il futuro è dalla sua parte, ma ora va presa una decisione definitiva in ottica futura.

Calciomercato, arriva dal PSG: proposte alle big d’Italia

Ci saranno ancora tanti colpi in Serie A con qualche cessione eccellente. Le big d’Italia stanno monitorando attentamente il fronte calciomercato per allestire rose super competitive. Finora la regina indiscussa è il Milan, capace di investire nuovamente sul mercato i tanti soldi ricevuti dalla cessione di Sandro Tonali, passato al Newcastle per circa 70 milioni.

Ora le altre big della Serie A si sta muovendo attivamente per chiudere nuovi colpi decisivi. Come svelato dall’esperto di calciomercato, Rudy Galetti, il giovane attaccante del PSG, Hugo Ekitike, è stato proposto ad Inter, Roma e Atalanta nei giorni scorsi. Il suo contratto con i parigini scadrà nel 2027, ma potrebbe andar via per sposare un progetto avvincente da assoluto protagonista.

Il classe 2002 è pronto per una nuova avventura per essere il titolare in una big. Per lui possibile futuro in Serie A con l’intreccio decisivo con il Paris Saint-Germain. I prossimi giorni saranno decisivi per chiudere l’affare in tempi brevi. Ekitike dovrà così prendere una decisione per il suo futuro dopo esser stato proposto alle big della Serie A in attesa di nuovi rinforzi per il fronte offensivo. Un affare interessante anche per il movimento calcistico italiano con l’arrivo di Ekitike, protagonista negli ultimi mesi al fianco di Messi e Mbappe. Ormai ci siamo, può arrivare subito dal PSG.