Juventus nei guai: intervento immediato della società

Guai per la Juventus con la società che ora dovrà subito intervenire per risolvere la situazione il prima possibile, ci sono aggiornamenti per il club bianconero.

La società si sta preparando per una nuova stagione, ma al momento le cose non vanno poi così bene e per questo motivo ci sono state delle prime situazioni particolari che hanno stravolto tutto.

Da un momento all’altro si potrebbe intervenire con il club ora che mette i tifosi in ansia per la notizia uscita fuori. Perché questa situazione ha già creato dei danni in questi ultimi anni alla società.

Juventus nei guai: problemi economici per il club

Situazione particolare quella che sta vivendo la Juventus che ora rischia seriamente di finire nei guai in vista del futuro. Perché la società bianconera sono anni che vive momenti difficili a livello economici. Per questo motivo ora la situazione potrebbe essere anche più grave di quello che sembra. Continuano ad esserci perdite nel club che da diversi anni ha già dovuto correre ai ripari con diverse ricapitalizzazioni che hanno permesso al club di respirare in attesa di trovare la migliore soluzione.

La Juventus ha provato a risolvere piano piano questi gravi problemi economici che hanno portato a perdite davvero ampie che hanno fatto scattare l’allarme nel mondo del calcio. Ora si torna a parlare di quelle che sono le nuove perdite della società che sta valutando anche la possibilità di una nuova ricapitalizzazione.

Perché in questi ultimi anni se la Juve non ha vinto nulla non è un mistero. Scarsa programmazioni e scelte sbagliatissime di ogni tipo da parte della società con la vecchia dirigenza che è stata costretta a dimettersi dopo che sono venute fuori indagini e processi gravi nei confronti di una società storica come la Juventus che per risolvere i problemi ha dovuto sistemare le cose in maniera illecita in alcuni aspetti.

Juve: 80 milioni di perdite

Ora arriva la notizia da La Gazzetta dello Sport che svela che la Juventus quest’anno non riceverà gli 80 milioni di euro a seguito dell’assenza della Champions League che pesa per il prossimo anno che affronterà senza Coppe dopo l’esclusione anche dala Conference League.

Senza gli 80 milioni che avrebbe portato la Champions League ora la Juve torna ad avere sempre più i conti in rosso. Juventus che è reduce dalla doppia ricapitalizzazione da 700 milioni. Guai seri in vista e nuove decisioni da prendere.

Juve: nuova ricapitalizzazione

Infatti, secondo le ultime notizie ora la Juventus sta pensando ad una nuova ricapitalizzazione. Saranno gli azionisti a decidere se ci sarà un intervento nelle prossime ore, dopo che al 30 giugno 2023 le perdite sono scese sui 50-60 milioni di euro.