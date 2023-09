Quagliarella sta firmando: torna in campo dopo il trasloco

Novità importanti che arrivano dal calciomercato degli svincolati, perché c’è una squadra che ha deciso di accelerare e mettere le mani su Fabio Quagliarella, uno dei giocatori più appetibili senza contratto.

La squadra può avere un nuovo rinforzo già nelle prossime ore con l’arrivo dell’attaccante di origini stabiesi. Perché il presidente che conosce bene l’esperto calciatore ha intenzione di prenderlo subito.

Ora si torna a parlare di quella che può essere l’ufficialità e la firma del giocatore sul contratto, con la possibilità che arrivi già in queste prossime ore per averlo a disposizione il prima possibile.

Calciomercato Serie B: Fabio Quagliarella sta firmando

Si è parlato tanto in questi mesi di Fabio Quagliarella, con l’esperto attaccante 41enne che è stato accostato a più società in Italia perché andato in scadenza di contratto con la Sampdoria che ha deciso di non rinnovare il contratto del giocatore dopo la retrocessione in Serie B. Adesso però la sua Samp non vive un buon momento e il progetto di Andrea Pirlo sembra ormai già compromesso dopo 4 punti in soli 5 giornate.

Per questo motivo si è parlato di un clamoroso ritorno di Quagliarella alla Sampdoria per dare una mano al club blucerchiato del suo cuore, ma non è così che andrà. C’è un altro club italiano pronto ad ufficializzare il prima possibile l’acquisto del giocatore che si ritrova nel mercato svincolati al momento e pronto per firmare con una nuova squadra da un momento all’altro.

Calciomercato: Quagliarella torna, c’è il Bari

Fabio Quagliarella non si ritira dal calcio e ha ancora tanta voglia di restare nel giro del calcio italiano per poter togliersi grandi soddisfazioni e dare il suo apporto ad un club storico che ha intenzione di ottenere il suo ingaggio. Si tratta del Bari della famiglia De Laurentiis, che con lui ha già collaborato in passato ai tempi del Napoli.

Dopo una vita alla Sampdoria ora per Fabio Quagliarella si apre una nuova pagina della propria carriera, quella che porta al Bari in Serie B. La società lotta per ottenere la promozione in Serie A dopo aver sfiorata per qualche secondo lo scorso anno nella Finale Playoff con il Cagliari. La squadra ha iniziato con 7 punti in 5 partite e solo 3 gol fatti. C’è bisogno di qualche gol in più che può arrivare dal bomber esperto.

Quagliarella Bari: trasloco iniziato

A rivelare del trasferimento di Fabio Quagliarella al Bari è stata la sua compagna sui social. Perché la ragazza del giocatore, Debora Salvalaggio, ha scatenato la curiosità dei tifosi postando l’immagine di un camion per traslochi con la dicitura “Giornata tranquilla…”. Cambio di casa o trasferimento al Bari per Quagliarella? Prossime ore decisive.