Juventus, squalifica Pogba: arriva la decisione ufficiale

Il caso Pogba sta ora per chiudersi in maniera definitiva, perché è in arrivo la decisione ufficiale riguardo la squalifica per doping del calciatore della Juventus.

La vicenda sta ormai per chiudersi perché da un momento all’altro potrebbero arrivare le notizie ufficiali riguardo questa situazione che ha messo nei guai il giocatore francese e anche in una posizione scomoda la stessa società biancoenra.

La Juventus vuole andare avanti per la propria strada con il campionato, ma non può non farsi leggermente influenzare da quello che è stato il caso di doping del proprio tesserato che ora potrebbe ricevere una stangata importante.

Juventus: doping Pogba, cambia lo stipendio

Al momento, in attesa do capire come andrà a finire questa vicenda per Paul Pogba per il caso doping, che la società bianconera ha già ridotto lo stipendio del calciatore francese come imposto dal regolamento. Perché la Juventus non è tenuta più a pagare al giocatore i 10 milioni di euro (bonus compresi) al proprio tesserato visto quello che è accaduto.

Tanto è vero che al momento Pogba ha uno stipendio alla Juve da 40mila euro lordi, che è il minimo salariale annuo. Ora ci sono aggiornamenti per quelle che sono le decisioni ufficiali inerenti alla squalifica che può arrivare per il giocatore che andrebbe a compromettere l’intera carriera a pochi anni dalla fine.

Squalifica Pogba: la Juventus attende la decisione

Come il giocatore anche la stessa Juventus attende la decisione ufficiale per quanto riguarda la squalifica di Pogba per il caso doping. Una vicenda davvero complicata da gestire per il club bianconero che continua ad essere tormentato da casi difficili e di cattiva immagine in questi ultimi anni.

La data della possibile squalifica di Pogba può arrivare con data dal 5 ottobre in poi, quando si saprà l’esito delle controanalisi a cui si è sottoposto il giocatore che possono ribaltare l’attuale situazione o confermarla per una decisione che sarà poi ufficiale per il giocatore della Juve.

Caso Pogba: zero contatti con la Juve, mostrato l’integratore

Al momento non ci sono contatti tra la Juventus e Pogba, l’ultimo, secondo La Gazzetta dello Sport, risale alla riunione di lunedì scorso con staff medico e dirigenza. E’ in quell’occasione che il francese avrebbe mostrato alla dirigenza l’integratore acquistato negli Usa su consiglio di un medico americano e all’insaputa di quelli della Juventus.