Spiegata la visita di Ibrahimovic: ecco cosa ha fatto a Milanello

Zlatan Ibrahimovic ha fatto visita al Milan dopo il pesante ko nel derby: ecco cosa ha fatto lo svedese nel ritiro rossonero.

Sono ore difficili quelle che sta vivendo il Milan dopo la disfatta di sabato nel derby contro l’Inter che si è imposto con un 5-1 che ha fatto infuriare tutti i tifosi rossoneri.

Nel loro mirino è finito Stefano Pioli e non sorprende che, dopo una batosta simile, qualcuno abbia anche chiesto a gran voce il suo esonero. La società non ha voluto esprimersi su ciò, ma appare chiaro come nemmeno la dirigenza abbia gradito il 5-1 subito nel derby e chiede un riscatto immediato.

La disfatta di sabato non è passata inosservata neppure a Zlatan Ibrahimovic che nella giornata di lunedì è tornato a Milanello per far visita ai suoi ex compagni. La visita del bomber svedese ha incuriosito in molti ed a spiegare il motivo della sua presenza ci ha pensato lo stesso Pioli nella conferenza stampa di vigilia della sfida di Champions League contro il Newcastle.

Milan, Ibrahimovic scende in campo: ecco cosa ha fatto lo svedese

Nonostante non sia più un giocatore del Milan, Zlatan Ibrahimovic resta legato indissolubilmente ai colori rossoneri. Ed è proprio per questo motivo che uno come lo svedese non è potuto restarsene a casa dopo la disfatta subita dal Milan nel derby contro l’Inter, con l’ex bomber rossonero che ha deciso di scendere personalmente in campo per aiutare la squadra.

Nella giornata di lunedì, Ibrahimovic si è presentato a sorpresa a Milanello, destando moltissima curiosità e ci si è chiesti cosa abbia fatto nel ritiro rossonero. A spiegarlo è stato lo stesso Pioli che, alla conferenza stampa di vigilia di Champions League contro il Newcastle, ha rivelato che l’attaccante svedese ha parlato individualmente con alcuni giocatori, oltre che con lui per discutere sui nuovi arrivi.

Insomma, Ibrahimovic si è dimostrato per l’ennesima volta un vero e proprio leader e al di là del fatto che non possa più vestire la maglia rossonera, è voluto comunque andare in aiuto dei suoi ex compagni. L’attaccante svedese ha visto un Milan in difficoltà dal punto di vista psicologico e ha deciso di dare una mano ai rossoneri, con la sua presenza e le sue parole che sicuramente avranno avuto un impatto importante sullo spogliatoio che lo rispetta ancora tantissimo.

Oltre che incuriositi infatti, i tifosi rossoneri sono stati anche molto felici di rivedere Ibrahimovic a Milanello e sperano che il bomber svedese abbia responsabilizzato a dovere l’intero spogliatoio in vista delle prossime partite.