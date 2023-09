Calciomercato: ribaltone in Nazionale, Montella è il nuovo ct

Reduce dall’avventura alla guida dell’Adana Demirspor, ecco svelato il futuro dell’allenatore Vincenzo Montella. Andrà a guidare una Nazionale.

Svolta improvvisa e quasi clamorosa all’interno della Federazione che ha deciso di mandare via l’attuale commissario tecnico. L’obiettivo di qualificarsi agli Europei 2024 hanno spinto il presidente a cambiare commissario tecnico. Adesso in pole per quella posizione c’è l’italiano Vincenzo Montella che per la prima volta in carriera potrebbe guidare una Nazionale europea. Ecco tutti i dettagli su questo accordo.

Nuovi aggiornamenti riguardo il futuro di Vincenzo Montella. Accostato a panchine di club italiani, alla fine l’allenatore ha deciso di restare fermo dopo la sua avventura in Turchia all’Adana. Un’esperienza gratificante che ha migliorato l’allenatore che ha scoperto un calcio nuovo e una realtà diversa. Adesso per lui potrebbero aprirsi le porte di una Nazionale: ecco tutti i dettagli riguardo questa offerta.

Calciomercato: stanno prendendo Vincenzo Montella, svelati tutti i dettagli

Attualmente al secondo posto in classifica, nel gruppo D della fase a gironi delle qualificazioni a Euro 2024, la Nazionale ha raccolto dieci punti in cinque gare. Un risultato positivo ma che, evidentemente, non ha soddisfatto il presidente della Federazione che ha deciso di esonerare Kuntz che non è più il commissario tecnico della Turchia.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la Federazione ha deciso di nominare come nuovo ct della Turchia Vincenzo Montella. Sarà il tecnico italiano, ex Adana, a guidare la Nazionale di Hakan Calhanoglu. Nella giornata di oggi è previsto l’ultimo summit decisivo prima della firma sul nuovo contratto che legherà Montella alla Turchia fino ai Mondiali del 2026.

Nello staff tecnico dell’ex Milan anche altri italiani come il vice Daniele Russo, il match analyst Massimo Crivellero, e il preparatore atletico Pierpaolo Polino.

Montella nuovo ct della Turchia: c’è la svolta

Quest’oggi Vincenzo Montella sarà nominato nuovo ct della Turchia. Una scelta improvvisa e quasi clamorosa quella del presidente della Federazione turca che ha deciso di far sottoscrivere al tecnico italiano un contratto di tre anni. Il suo entourage, che da tempo era in contatto da tempo con la Federcalcio turca, ha lavorato per favorire questa trattativa che nelle prossime ore sarà ufficiale. L’allenatore, reduce da un’avventura di due anni con l’Adana Demirspor, era libero e in contatto anche con altre società italiane. Alla fine ha prevalso questa decisione, di firmare un accordo a lungo termine con la Nazionale turca che ha esonerato Kuntz e chiamato Montella che resterà in carica fino ai Mondiali 2026.