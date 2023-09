Calciomercato: offerta per Hazard, giocherà l’Europa League

Svolta clamorosa riguardo il futuro di Eden Hazard: il belga torna a giocare in Europa League, ecco quale squadra lo sta prendendo.

Quale sarà la prossima squadra di Eden Hazard? Il trequartista belga, attualmente svincolato dopo la fine della sua esperienza al Real Madrid, ha ricevuto tantissime proposte da vari club sia europei che americano. Anche società saudite hanno provato a convincere il giocatore che per il momento non ha aperto a questa ipotesi. Nelle ultime ore è arrivata una nuova offerta per il giocatore che è alla ricerca di un nuovo club: sta prendendo quota l’ipotesi di un ritorno in Belgio per il giocatore che con questo trasferimento avrebbe la possibilità di giocare anche l’Europa League.

Cresciuto nel settore giovanile del Lille, Eden Hazard nel corso della sua carriera ha vestito oltre alla maglia dei francesi quella del Chelsea e del Real Madrid. Il calciatore non ha magio giocato nella Jupiler Pro League, massimo campionato belga. A 32 anni potrebbe avere questa occasione visto che un club sta facendo di tutto per portare il big in squadra. Una trattativa non semplice visto che il giocatore in questo momento non ha ancora deciso se continuare con il calcio.

Calciomercato: offerta per Hazard, clamoroso colpo di scena

E’ ancora al centro dell’attenzione Eden Hazard, che qualche mese fa ha rescisso il suo contratto con il Real Madrid. Il belga, uno dei migliori della Nazionale, è ancora senza contratto e nella lista degli svincolati. Difficilmente senza squadra potrà partecipare ai prossimi Europei con la sua Nazionale, ecco perché una società è a lavoro per convincerlo a vestire per la prima volta in carriera la maglia di una squadra belga.

A sorpresa, infatti, i dirigenti sono a lavoro per portare al Royale Union Saint-Gilloise Eden Hazard. Ci sono diverse questioni che ostacolano questo trasferimento che potrebbe andare comunque a buon fine grazie alla volontà del calciatore che se decidesse di aprire le porte a questa società potrebbe decidere di abbassarsi lo stipendio per giocare per la prima volta in carriera nel massimo campionato belga e giocare con la squadra anche l’Europa League.

Hazard all’Union Saint Gilloise: le ultime sulla trattativa

Si attende una risposta ufficiale di Hazard che ha ricevuto questa proposta da parte dell’Union Saint Gilloise: dalla Spagna sono sicuri di questa offerta con il club pronto a convincere il giocatore. Secondo quanto riportato da As, nonostante i paletti del fair play finanziario, presenti nella Jupiler League, il tentativo di prendere Hazard fa gola al club che sarebbe disposto a superare i limiti fissati dalla lega per consentire l’approdo nel campionato del giocatore, uno dei migliori della storia della Nazionale belga.