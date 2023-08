Merih Demiral è pronto ad una nuova occasione, dopo la cessione da parte di un club ai vertici che lo accoglierà in difesa.

Il calciomercato torna a vedere tra i protagonisti, in Serie A, il difensore turco. Lo stesso, ex Sassuolo e Juventus, è entrato nel vivo della sua carriera considerando quella che è l’età attuale e, dopo un periodo fatto di alti e bassi nella difesa a tre di Gian Piero Gasperini, potrebbe salutare l’Atalanta per la grande occasione in Italia, ai vertici.

Un club, che disputa le competizioni Europee, è infatti pronto a mettere le mani su Merih Demiral a caccia di un accordo nell’immediato, dopo la cessione da poco svelata e che gli libera un posto da titolare nella difesa che sarà.

Calciomercato Atalanta, addio Demiral: in una rivale in Serie A

Il colpo è in programma e c’è un club che spera di chiudere l’affare dall’Atalanta a ridosso del giorno di Ferragosto.

L’Atalanta è a lavoro su diverse uscite, in attesa di concludere l’affare che porta a Charles De Ketelaere, giocatore che arriva in prestito dal Milan in un’operazione che risulta essere tutta a favore dei bergamaschi.

Altre uscite però sono previste perché, oltre ai rumors legati al futuro di Zapata – che avrebbe la possibilità di sbarcare in Capitale -, con il club giallorosso c’è un’altra trattativa che si sarebbe aperta: la Roma fa sul serio per Merih Demiral che, dopo l’addio ufficializzato di Ibanez, va a caccia di un nuovo centrale a difesa.

Mercato Roma, colpo Demiral: la notizia dopo l’addio di Ibanez

A riportare la notizia sul colpo di calciomercato in casa Roma, che vede protagonista Merih Demiral, è l’esperto di calciomercato, il giornalista Nicolò Schira.

Al centro delle vicende, sull’asse Bergamo-Roma, pare non esserci dunque solo il nome di Duvan Zapata e Luis Muriel. A tenere banco nei contatti di mercato tra i due club, dunque, anche l’ipotesi di andare verso il nuovo centrale di difesa. Alla Roma, Merih Demiral, ritroverebbe il suo ex compagno di squadra Paulo Dybala, ai tempi della Juventus.

Ultime Roma, i dettagli dell’operazione Demiral

Secondo quanto riportato risulta, il colpo Demiral per la Roma sarebbe condizionato dalla possibilità di prenderlo in prestito. La società della Dea, infatti, sarebbe disposta ad aprire per la trattativa che prevede un prestito con opzione di riscatto, a cifre tutte ancora da stabilire.