Inizio shock ed esonero alla prima giornata: il sostituto è lui

L’inizio è stato shock e sono rimbalzati i primi rumors, con la stagione appena cominciata, sull’esonero dell’allenatore.

Al suo posto, nell’immediato, la soluzione che porta il nome del tecnico italiano che, nel corso dell’ultimo periodo, aveva annunciato di volersi prendere un po’ di tempo prima di prendere una scelta sul suo futuro.

Un futuro che sarà ad altissimo livello, secondo quelle che sono le prime indiscrezioni che sono filtrate sul suo domani, per l’ex allenatore del club che è riuscito a riportare nel periodo recente, lo Scudetto in una società diversa a quella che fu per il dominio decennale della Juve, in Serie A.

Esonero alla prima giornata, colpo di scena: inizio horror per il tecnico

Non è cominciata benissimo l’avventura di uno dei top allenatori che, lavorando al pre-campionato della big del torneo, è stato protagonista di qualche scivolone di troppo che si è confermato poi nella terribile serata di ieri.

Una disfatta vera e propria quella per il tecnico che era stato chiamato già nella passata stagione per andare a risollevare quello che risultava essere un momento difficile del club.

Stessa società che, secondo quanto riferito dai media esteri, starebbe valutando ora il suo domani. Certo, tutto risulta essere troppo prematuro come sottolineato dalla stessa fonte ma, dopo la pesantissima sconfitta in Supercoppa tedesca, il posto di Tuchel non è poi così saldo al Bayern Monaco, col tecnico che rischia così l’esonero.

Bayern Monaco, esonero Tuchel: clamorosa indiscrezione

Tremendo l’inizio di Tuchel, tecnico che ha perso la Supercoppa contro il Lipsia per mano della tripletta di Olmo, che ha mandato così KO il Bayern Monaco. Secondo quelle che sono le indiscrezioni della Bild, dalla Germania, il club bavarese starebbe valutando la posizione di Tuchel e il tecnico rischia l’esonero.

Non vuole cadere in errori legati al passato dove, per dare fiducia e tempo a Nagelsmann, la società si è ritrovata in guai seri nella passata stagione, mettendo pure a repentaglio un titolo vinto per il cosiddetto “rotto della cuffia”, in Bundesliga e ai danni del Borussia Dortmund. Attenti alle vicende del Bayern Monaco, due tecnici italiani: parliamo di Conte e Spalletti, a caccia di una nuova esperienza ad alti livelli.

Ultime su Conte e Spalletti: profili giusti per il Bayern Monaco

Secondo quanto filtra, è chiaro, che a Tuchel verrà dato tempo. Ma sarà poco. Perché, se dovesse floppare anche alla prima di campionato, che si terrà nel prossimo week-end, allora il Bayern Monaco avanzerà ulteriori riflessioni. È già tempo di esami, Antonio Conte e Luciano Spalletti sono i nomi giusti e si tengono pronti alla grande occasione.