Polveriera PSG, stanno prendendo Neymar: ecco dove giocherà

Il PSG finisce nei casini, da quando è arrivato Luis Enrique, è totale rivoluzione che arriva attraverso il calciomercato.

Perché la situazione legata a Mbappè e Marco Verratti resta invariata, col PSG che non è riuscito a trovare i tre punti nel primissimo appuntamento in Ligue 1 contro il Lorient e non è da dimenticare l’addio prematuro di Lionel Messi, che aveva già salutato diverso tempo fa.

Adesso le cose continuano a viversi col mercato in uscita perché oltre a Mbappè e Messi, c’è anche Neymar pronto all’addio. Un club avrebbe fatto sul serio e, con l’accelerata venuta fuori nel corso di questa notte, la firma potrebbe clamorosamente arrivare a stretto giro.

Calciomercato, altro addio al PSG: Neymar può firmare subito

Le cifre sarebbero da capogiro e l’arrivo di Ousmane Dembele, oltre a quello di Gonçalo Ramos e di Asensio, sono la prova che il tridente offensivo del PSG cambierà per intero.

Primi sprazzi del PSG di Luis Enrique che sarà in questa stagione nella prima di campionato in Ligue 1, nel pareggio vissuto contro il Lorient dove il club della Torre Eiffel non è andato oltre lo zero a zero.

C’è bisogno di un nuovo cambiamento in casa PSG, con gli introiti che non saranno da poco. Perché, secondo quanto riportato questa notte, sarebbe pronta un’offerta monstre dai vice-campioni dell’ultima Champions League dei paesi arabi: Neymar potrebbe raggiungere l’Arabia Saudita con un contratto enorme.

Mercato in Arabia Saudita, ecco Neymar: la destinazione

Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato e collega, Nicolò Schira, sarebbe finito anche Neymar nel calderone dei campioni mondiali pronti a sbarcare in Arabia Saudita.

Dopo la sconfitta in finale contro l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo, Brozovic e gli altri, a voler far sul serio per l’attacco, è il club vice-campione della Champions League araba. A raggiungere Milinkovic-Savic e Koulibaly – tra gli altri – potrebbe infatti essere Neymar che, nel reparto offensivo dell’Al-Hilal dove è mancato qualcosina appunto nella finale di sabato sera, potrebbe rappresentare uno degli innesti più importanti della storia del calcio arabo.

Ultime su Neymar: le cifre dall’Al-Hilal sono da capogiro

Ci hanno abituati, in questo recente periodo, alle offerte monstre che arrivano. I club arabi fanno sul serio per portare il calcio dell’Arabia Saudita a livelli altissimi. Pertanto, l’Al-Hilal sarebbe pronto al grande approdo di Neymar in terra saudita, attraverso la proposta indecente per la bellezza di tre anni di contratto. Per prenderlo dal club parigino, l’Al-Hilal starebbe preparando l’offerta “indecente”, mentre al calciatore sarebbero stati già proposti 250 milioni di euro di stipendio per un contratto di tre anni.