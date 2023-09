Roma, Rui Patricio ai saluti: già scelto il nuovo portiere

Ci sono delle novità riguardo il nuovo portiere della Roma: Rui Patricio è ai saluti, i giallorossi hanno già bloccato il sostituto.

Nella Capitale non si placano le voci attorno al futuro estremo difensore portoghese, protagonista in queste prime uscite di un rendimento altalenante. Ecco perché la società giallorossa s’è già messa a lavoro per prendere un nuovo portiere nel corso della prossima sessione di calciomercato.

Cambio in porta nella Roma. Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, Rui Patricio potrebbe già salutare i giallorossi. L’estremo difensore portoghese, che è finito nel mirino dei tifosi a causa di alcune parate non proprio eccellenti e di alcuni errori rocamboleschi che hanno compromesso alcune partite della Roma, è pronto a lasciare la Capitale. Intanto, la società ha già individuato un potenziale sostituto: non si tratta di Svilar, che dovrebbe restare in giallorosso con il ruolo di secondo.

Calciomercato Roma: nuovo portiere al posto di Rui Patricio

Mourinho e Tiago Pinto hanno deciso di dare via alla rivoluzione anche tra i pali: è previsto un cambio in porta con Rui Patricio pronto a salutare i giallorossi. E’ questa la decisione maturata dopo gli ultimi errori, che hanno compromesso il risultato finale della partita.

Prestazioni deludenti che si aggiungono ad altre già messe in scena nel corso della passata stagione. Per questo motivo la società ha deciso di cambiare obiettivo e puntare su un nuovo portiere che non sarà Svilar. Il giovane ex Benfica, dovrebbe restare in giallorosso con il ruolo di dodicesimo. Il primo portiere della Roma sarà italiano.

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, riportate da Tuttosport, i giallorossi sono pronti a chiudere l’affare con il Monza e portare alla Roma Di Gregorio.

Roma Di Gregorio, affare nel vivo per il calciomercato 2024

La Roma cerca un nuovo e affidabile portiere. I giallorossi hanno messo alla porta Rui Patricio che potrebbe restare in giallorosso fino al termine di questa stagione. In futuro la società punterà su un altro estremo difensore: nella lista della dirigenza c’è Michele Di Gregorio del Monza che ha rinnovato da poco il suo contratto con il Monza. L’estremo difensore, scuola Inter, ha impressionato nella sua prima stagione da titolare in Serie A. E’ un portiere giovane ed affidabile che potrebbe fare a caso di un club come la Roma che per il momento si tiene Rui Patricio.