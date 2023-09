Ribaltone immediato: Raul beffato e niente panchina

Il club ha deciso di virare su un altro obiettivo per la propria panchina al posto di Raul: ribaltone immediato e tifosi sorpresi.

La stagione è iniziata da pochissimo sia in Italia che negli altri top campionati europei, ma sono già molte le panchine traballanti ed è già arrivato il primo esonero.

Dopo un avvio da brivido dove sono arrivati solo 3 punti nelle prime 4 giornate, il Villarreal ha infatti deciso di esonerare il proprio tecnico Quique Setien. Fatale all’ex allenatore del Barcellona, la sconfitta per 3-1 sul campo del Cadice dove il Submarino Amarillo ha giocato una bruttissima partita, restando anche in 10 per ben 70 minuti di gioco per l’espulsione di Pedraza al minuto 22.

Seppur nelle precedenti partite ci fossero state prestazioni incoraggianti, soprattutto nella sconfitta casalinga per 4-3 contro il Barcellona, il Villarreal non ha voluto più aspettare, complice anche una situazione non idilliaca nello spogliatoio, ed ha mandato via Setien. Per prendere il suo posto, il Submarino Amarillo sta sondando diversi profili e quando sembrava che il nuovo tecnico potesse essere Raul, c’è stato un vero e proprio ribaltone che è risultato essere una beffa per l’ex giocatore del Real Madrid

Villarreal, scelta a sorpresa: non sarà Raul il post Setien

Per il Villarreal la sosta è arrivata nel momento migliore. Dopo un inizio da horror, il Submarino Amarillo aveva bisogno di qualche giorno in più per poter riflettere bene sul chi scegliere per sostituire Quique Setien, sondando diversi profili. Tra i nomi che più intrigavano il Villarreal c’era quello dell’ex giocatore del Real Madrid Raul che sembra dovesse diventare il nuovo tecnico del Submarino Amarillo da un momento all’altro

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, il Villarreal aveva messo in programma un incontro con il Real Madrid per trovare una soluzione e liberare il tecnico che al momento allena la cantera dei blancos, il Real Madrid Castilla. Contrariamente alle indiscrezioni, però, il Submarino Amarillo ha cambiato idea all’improvviso e virato su un altro obiettivo

La scelta del Villarreal è infatti ricaduta su Juan José Rojo Martin, meglio conosciuto come Pacheta, ex allenatore di Huesca e Real Valladolid, che è stato annunciato dal Submarino Amarillo come sua nuova guida tecnica nella giornata di sabato. Il tecnico castigliano ha fatto vedere buone cose nelle ultime stagioni nonostante non sia riuscito a salvare nessuna delle due squadre appena citate ed il Villarreal ha deciso di dargli l’opportunità di rimettersi in gioco.

Una vera e propria beffa, invece, per Raul che già sognava di poter debuttare come allenatore in Liga ed invece dovrà “accontentarsi” di guidare ancora per un po’ il Real Madrid Castilla, in attesa che si liberi una nuova panchina.