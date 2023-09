Inter, pioggia di milioni immediata: Zhang al settimo cielo

L’Inter di Steven Zhang sta costruendo un nuovo asset economico che possa dare possibilità ai nerazzurri di guadagnare il più possibile.

La squadra è tornata in campo con i migliori presagi per la stagione 2023-24. Pur non portando a casa colpi sensazionali con il calciomercato, l’Inter di Simone Inzaghi ha comunque trovato il modo di essere ultra competitiva sia in campo nazionale e lo farà anche in Champions League, con l’obiettivo di fare come nella passata stagione.

Come per tutto il calcio italiano, anche per l’Inter è fondamentale avere i conti in ordine, per evitare di avere ulteriori problemi sportivi. Per questo motivo la dirigenza ha lavorato bene anche extracampo per poter gestire al meglio la stagione.

Inter, bilancio migliorato: ora Zhang sorride

In casa Inter ci sono stati molti movimenti di mercato in uscita che hanno aiutato la società a gestire al meglio anche la parte economica. Ad oggi è fondamentale riuscire ad avere i bilanci sempre in ordine il più possibile per non avere problemi con il Financial Fair Play e con la UEFA.

Per l’Inter i conti sono in netto miglioramento. Le mosse di Marotta e Ausilio sul mercato e il cammino meraviglioso in Champions League hanno portato un miglioramento in bilancio di grande rilievo.

Rispetto ai -245,6 milioni dell’esercizio 2020-21 e ai -140 milioni del 2021-22, l’Inter dovrebbe chiudere intorno ai -80 milioni.

Nuovi soldi in arrivo per l’Inter: il motivo

Parte fondamentale per i guadagni e gli incassi di una società sono certamente anche gli sponsor. E proprio in questo senso la dirigenza dell’Inter ha lavorato in tutti questi mesi per riuscire a trovare aziende in grado di esaltare ancora di più l’appeal del club. La passata stagione è terminata nel peggiore dei modi con Digitalbits che non aveva pagato un’importante quota ed era stata sostituita da Paramount+.

Prima del derby con il Milan arriverà la firma per il nuovo sponsor da mettere sul retro della maglia. Lo spazio che fino alla passata stagione era occupato da Lenovo che aveva detto addio all’Inter al termine della stagione 2022-23.

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, l’Inter ha cercato un nuovo partner che garantisse cifre simili a quelle di Lenovo (nella passata stagione pagava 5 milioni annui) e prima del Milan potrebbe esserci la firma.

Nuovo sponsor e soldi ai nerazzurri: il bilancio sorride

Anche con il nuovo sponsor l’Inter andrà ad incassare cifre molto importanti che saranno aggiunte al bilancio del 2023-24, in netto miglioramento rispetto al passato.

La volontà della dirigenza nerazzurra è quella di cercare di arrivare il prima possibile vicino allo “0” e di non essere più in rosso nelle prossime stagioni. Ci sarà molto lavoro da fare anche per sfoltire la rosa dagli ingaggi pesanti e migliorare anche l’apporto economico della squadra.