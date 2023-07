Calciomercato, riecco Dybala: un club paga la clausola da 12 milioni

Scelta fatta su Paulo Dybala, con un club pronto a pagare i pochi milioni che ci sono sulla clausola accordata con la Roma.

I giallorossi, nella passata stagione, hanno trovato un accordo con Dybala che prevede all’interno del contratto una clausola rescissoria a cifre bassissime, che sta preoccupando e non poco l’ambiente Roma.

Nei giorni scorsi si è tanto parlato della numero 10 che potrebbe tornare sulla maglia dei giallorossi, ma occhio a quel che accade in casa Roma. La proposta di un club, che potrebbe non menzionare minimamente la società capitolina, trattando direttamente col calciatore, potrebbe convincere lo stesso Dybala, che diventerebbe titolare altrove, giocando in un top club lontano da quello giallorosso.

Calciomercato Roma, Dybala via con la clausola: la notizia

C’è la notizia svelata da uno dei principali quotidiani italiani, con la possibile beffa per la Roma da parte di un club disposto a pagare la clausola.

Dopo alcune uscite per la rifondazione di un club storico che ha voglia di tornare ad incidere nel campionato e magari, in futuro, anche in Europa, la società è pronta ad investire. E una prima operazione potrebbe, appunto, essere quella legata al pagamento della clausola rescissoria di Dybala.

Tra le intenzioni del club, infatti, ci sarebbe la volontà di versare nelle casse della Roma la cifra bassissima della clausola rescissoria di Paulo Dybala. La Joya potrebbe trasferirsi in Premier League, col Chelsea pronto all’assalto, cercando di convincere il talento argentino attraverso una ricca proposta contrattuale.

Mercato Roma, Dybala al Chelsea con la clausola: le cifre

A svelare l’ipotesi del Chelsea, che paga così la clausola di Paulo Dybala, è il quotidiano italiano Il Corriere dello Sport. Secondo la stessa fonte i Blues starebbero valutando l’operazione, considerando che l’ex Juventus e gioiello della Roma, potrebbe essere uno degli elementi importanti del nuovo corso del Chelsea.

La clausola rescissoria, valida per l’estero, è di soli 12 milioni per il cartellino di Paulo Dybala. Per tale motivo, con Mauricio Pochettino in panchina, il club londinese valuta l’opzione di vedere tra i propri titolari, appunto, Paulo Dybala.

Roma, la decisione spetta a Dybala: ecco cosa decide la Joya

Secondo la stessa fonte, almeno per il momento, la situazione Dybala è ferma. C’è il forte interesse del Chelsea e non solo, con anche altre squadre che proveranno a convincere la Joya argentina, ma per ora il talento della Roma si sta godendo questi ultimi giorni di relax ad Ibiza, prima del periodo di pre-campionato. Poi la decisione spetterà a lui che dà, al momento, priorità alla Roma. Ma la trattativa col Chelsea potrebbe entrare nel vivo di fronte ad una proposta indecente per quello che è il suo ingaggio.