Juventus, ecco la sentenza Uefa: pronta la stangata pluriennale

La Juventus rovinata da quella che sarà la sentenza Uefa, è questo ciò che sta tenendo banco in queste ore.

In casa Juve si teme il peggio perché, secondo quanto riferito in mattinata da uno dei principali quotidiani italiani, la sentenza dalla Uefa rovinerebbe appunto la Juventus, società che sta provando a ricostruire in uno dei momenti più difficili della loro storia.

E allora diventa difficile far mercato, malgrado l’operazione Giuntoli che è stato chiamato per rifondare il club attraverso una rivoluzione che fu in grado di fare nella passata stagione al Napoli. C’è qualcosa di più, che la Juventus attende, da quelle che sono le vicende Uefa. Nel corso di questo luglio verrà confermato, a quanto pare, quanto la Juventus temeva da tempo sulla sentenza che diventerebbe una vera e propria stangata pluriennale.

Juventus fuori dalle coppe: stangata pluriennale dalla Uefa

Ciò che la Juventus temeva, può concretizzarsi, con la Uefa che tiene sotto scacco i bianconeri.

La volontà della federazione europea è quella di punire la Juventus per i fatti recenti accaduti nel calcio italiano, con i bianconeri che hanno già dovuto pagare quanto accaduto sulle manovre stipendi per il caso plusvalenze, che ha mandato la Juventus in Conference League dopo i punti di penalizzazione della stagione 2022/2023.

Le cose però sembrano appunto, non finite qua. La Juventus rischia la stangata pluriennale da parte della Uefa, considerando che tra 10 giorni ci sarà una decisione definitiva. E la stessa rischia di vedersi slittare al 2024/2025, facendo saltare tutto il progetto Juventus, per una clamorosa esclusione dalle coppe europee valida solo nella stagione che sarà e non quella che è alle porte.

Sentenza Uefa, la federazione rovina la Juventus: ecco perché

A svelare quelle che sono le notizie sulla sentenza Uefa che arriverà ai danni della Juventus, è La Gazzetta dello Sport. Il motivo è legato all’esclusione dalle coppe, che rischia di non riguardare quest’anno.

Perché la Juventus sperava, fino a questo momento, che la sentenza Uefa riguardasse la stagione che sta per cominciare e non un’eventuale futura. La Uefa potrebbe infatti decidere di non punire la Juventus per il 2023/2024, ma escludere il club dalle competizioni nella stagione 2024/2025. E ciò significherebbe una cosa: esclusione dalla Champions League anche in caso di piazzamento nelle prime quattro.

Tra 10 giorni la decisione ufficiale: Juventus senza Champions per due anni

Tra 10 giorni si saprà quella che è la decisione definitiva sull’esclusione dalle coppe da parte della Uefa, per la Juventus. La sensazione è che la Uefa vada a slittare la decisione, mettendo nei guai i bianconeri. Non scontando già da quest’anno, la pena, verrebbe inflitta alla Juventus non appena si qualificherà in Champions League. E ciò vorrebbe dire non solo quest’anno che è alle porte, ma anche il 2025 senza Champions. Una competizione che, se riuscirà a piazzarsi tra le prime quattro nell’anno 2025, la Juventus riuscirebbe a rivedere solo nella stagione 25/26.