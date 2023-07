Roma: hanno convinto Dybala, annuncio ufficiale a momenti

Novità importanti di calciomercato che riguardano il futuro di Paulo Dybala con la Roma, perché il giocatore argentino è corteggiato da tantissimi club da tempo in tutto il mondo.

Sarebbero arrivate offerte di ogni tipo da parte dei vari club per la Joya che ora sembra aver le idee chiare per quanto riguarda una decisione ufficiale sul proprio futuro. Arrivano importanti notizie su questa vicenda.

Saranno decisive le prossime ore per capire che tipo di decisione è stata presa da parte dello stesso giocatore che ha l’ultima parola per quella che sarà il proseguimento della propria carriera.

Dybala Roma: le offerte degli altri club

La Roma sta provando da tempo a convincere Dybala a restare provando a fargli firmare un rinnovo di contratto. Non è semplice però visto che ci sono tante squadre di livello seriamente interessate a lui. Nessuno però sembra aver portato avanti la trattativa con un affondo decisivo. Nelle ultime settimane si sono fatte avanti Chelsea e squadre dell’Arabia Saudita con l’intenzione di pagare la clausola rescissoria del giocatore di 12 milioni di euro circa per poi proporgli un contratto importante. Nulla da fare però al momento visto che il giocatore ha preso tempo.

Contatti continui in queste ultime settimane tra Dybala e la Roma, perché il club giallorosso vuole provare ad anticipare la concorrenza mettendo tutte le squadre fuori dai giochi e andando a blindare il giocatore con un rinnovo per i prossimi anni. I tifosi sono in ansia di capire come andrà a finire questa situazione e per questo motivo ora il giocatore argentino darà una risposta definitiva il prima possibile.

Ci sono sensazioni positive per quello che potrebbe capitare nel giro dei prossimi giorni, perché gli ultimi incontri tra Dybala e la Roma sembrano essere andati per il meglio. Le parti sono pronte a definire il tutto mettendo nero su bianco.

Rinnovo Dybala Roma: l’offerta

Dybala è arrivato a Roma con l’aiuto decisivo di José Mourinho che potrebbe aver convinto ancora una volta il giocatore a sposare questo progetto giallorosso che vuole puntare su di lui per raggiungere grandi obiettivi.

Proprio in queste ore, secondo i colleghi di Tmw, le parti stanno discutendo per quelli che restano gli ultimi dettagli da risolvere per il contratto di Dybala con la Roma. L’offerta prevede la clausola rescissoria abolita con un contratto fino al 2026 e con opzione fino al 2027. Per il giocatore pronto un ricco aumento.

Roma: la scelta di Dybala

Paulo Dybala resterà un giocatore della Roma anche per i prossimi anni. Le parti sono veramente vicine e l’annuncio ufficiale del rinnovo può arrivare a momenti già in queste prossime ore entro la prossima settimana.