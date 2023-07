Ausilio furibondo con Lukaku: non c’entra solo la Juve

La rottura fra l’Inter e Lukaku si arricchisce di un retroscena clamoroso che non è andato giù ad Ausilio.

Tutto in una notte. Quella dei telefoni spenti, dei primi dubbi, poi di una certezza che ha cambiato il mercato dell’Inter, stupita da un comportamento inatteso.

Della vicenda fra Lukaku e l’Inter si è detto tutto o quasi. Quel clamoroso ribaltone, le chiacchierata con la Juve del belga e aperture che sembravano impossibili, non hanno lasciato altra via d’uscita ad Ausilio. La rottura è stata inevitabile, e a creare un solco fra il calciatore e il club al quale aveva promesso un ritorno immediato, pur di forzare la mano col Chelsea, ci sarebbe un altro fattore.

I post sibillini del calciatore possono essere oggetto infatti di diverse interpretazioni. Dopo aver puntato il dito contro chi racconta bugie, e aver regalato immagini in bianco e nero, il calciatore ha anche scritto che nel calcio non c’è da fidarsi di nessuno. Riferimenti alla Juve che non affonda il colpo o all’Inter?

Difficile dirlo, ma in una vicenda in cui anche gli arabi provano a convincere il calciatore, c’è un dettaglio che anticipa quella notte in cui Lukaku ha chiuso i rapporti con l’Inter, e sarebbe il vero motivo della scelta di Ausilio, deciso a non aprire più dialoghi con il calciatore.

Lukaku-Inter, nella vicenda c’entra anche un altro calciatore

Tifosi illustri e ultras, addetti ai lavori e protagonisti del mondo del calcio sembrano tutti d’accordo. La giravolta dell’attaccante sembra imperdonabile, anche alla luce di alcuni precedenti che da Manchester a Londra, passando per Milano, hanno reso il calciatore inaffidabile quando si parla di mercato.

Quando di mezzo c’è anche la Juve però, la vicenda assume contorni più pesanti. Se per molti è stata l’irruzione di Giuntoli a generare la rottura, per un famoso giornalista il motivo sarebbe da ricercare in una “parola” data dal calciatore, che ha poi anche scombinato gli altri piani di mercato.

Bruno Longhi dal suo profilo Twitter ha sottolineato che Ausilio non avrebbe dato l’ok alla partenza di Dzeko se non fosse stato prima sicuro della permanenza di Lukaku. Un concetto chiaro e anche corretto, che ora priva Inzaghi dei due centravanti e costringe i nerazzurri a valutare due assenze pesanti.

La certezza della “parola” di #Lukaku aveva indotto l’@Inter a non prolungare con #Dzeko. Evento che non si sarebbe concretizzato se il belga avesse comunicato per tempo le sue intenzioni.Riflessione banale ma che ha accentuato l’incazzatura di #Ausilio. pic.twitter.com/xEkx2x4ZBt — bruno longhi (@brunolonghi7) July 19, 2023

Per il famoso giornalista il belga ha sbagliato anche i “tempi” della sua giravolta, e questo fattore avrebbe irrigidito Ausilio, ora a caccia di un sostituto per un calciatore ormai lontanissimo dall’Inter.