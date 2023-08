Roma: colpo da 30MLN, si sblocca l’attaccante

Ultimissime notizie di calciomercato che riguardano il trasferimento del calciatore che è pronto a sbloccare la situazione attuale della Roma che vuole accontentare Mourinho.

Il giocatore sta per arrivare a chiudere l’operazione con il nuovo club e potrebbe essere una buona notizia per i tifosi giallorossi e la società che non vedono l’ora di definire gli ultimi dettagli per poi iniziare nuove trattative.

Il giocatore potrebbe presto firmare ed essere annunciato, per questo motivo le prossime ore saranno decisive con l’inizio della prossima settimana potrebbe essere utili per la chiusura definitiva dell’affare.

Roma: il colpo si sblocca l’attaccante

Notizie di mercato importanti che che riguardano acquisti e cessioni della Roma, perché la società giallorossa è pronta a definire degli affari che possono essere decisivi per accontentare il proprio allenatore José Mourinho. Il tecnico ha palesato malumore nelle ultime settimane per la mancanza di una punta dopo l’infortunio di Tammy Abraham.

Calciomercato Roma: il prezzo di Ibanez

Il Nottingham Forest lavora con l’entourage di Ibanez per acquistarlo dalla Roma per circa 20 milioni di euro. Il club giallorosso però ha fissato un prezzo maggiore per la vendita del giocatore che sbloccherebbe il mercato in entrata.

Ora anche dall’Arabia Saudita però arrivano richieste di informazioni per Roger Ibanez. C’è l’Al Hilal che ha chiesto alla Roma i dettagli per l’accquisto del difensore che è valutato 30 milioni di euro. Al momento ancora nessuna offerta ufficiale anche dal Nottingham Forest in Premier League.