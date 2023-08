Juventus: si sblocca l’addio di Vlahovic, destinazione a sorpresa

Il calciomercato 2023 estivo è pronto a cambiare il futuro anche di un altro giocatore che sta per lasciare la Serie A: si tratta di Dusan Vlahovic che dirà addio alla Juventus.

Il giovane attaccante serbo sembra essere stato scelto come giocatore da sacrificare in vista della prossima stagione. Ci sono ora delle novità importanti che riguardano la scelta che verrà fatto sul suo futuro.

Importanti notizie che riguardano quello che accadrà nelle prossime ore, con il bomber che sembra aver scelto la destinazione preferita dopo che si è palesata la grande occasione. Bisognerà però aspettare ancora un poco per definire tutto.

Calciomercato Juventus: Vlahovic dice addio

E’ da tempo che si parla di questa possibile soluzione per la Juventus che direbbe addio a Vlahovic con una importante cessione. Perché sono diversi i top club in giro per il mondo ancora senza punta e da un momento all’altro potrebbe partire il valzer degli attaccanti che potrebbe portar via da Torino e dall’Italia il giovane attaccante ex Fiorentina. Al momento lui ha voglia di restare e dimostrare di poter essere in grado di fare la differenza con i bianconeri dopo 1 anno e mezzo difficile.

Adesso però per Vlahovic è in arrivo una grande offerta per una destinazione che sarebbe assurdo e impossibile da rifiutare per lui e per la Juve che verrebbe accontentata sul piano economico. Le prossime ore saranno decisive, perché tutto dipenderà da un altro giocatore che potrebbe approdare in questa squadra che sta trattando il giocatore bianconero per le prossime stagioni.

Al momento sembra essere tutto più chiaro per quello che sarà il futuro di Vlahovic che dirà addio alla Juventus molto probabilmente per permettere alla società di fare cassa e sistemare un poco i conti economici. Poi ci sarà la svolta per andare a prendere il sostiuto.

Real Madrid: Vlahovic se salta Mbappe

L’annuncio arriva direttamente dalla Spagna con la nota emittente Cadena Ser che rilancia la notizia riguardo il possibile acquisto di Vlahovic da parte del Real Madrid che può chiudere con la Juventus il trasferimento del giocatore.

Almeno 80 milioni la richiesta della Juve che può trovare un accordo con il Real Madrid per Vlahovic nel caso non andasse in porto l’affare Mbappé. Uno scenario che nei prossimi giorni sarà sempre più chiaro per tutti.

Juventus: sostituto di Vlahovic

Intanto, tra il Chelsea e Vlahovic si inserisce ora il Real Madrid che può seriamente beffare il club inglese per il giocatore serbo. Sarà poi la Juventus ad andare a chiudere per il sostituto con Romelu Lukaku che resta in pole per i bianconeri che già stanno trattando il suo arrivo a precindere dall’addio o meno di Vlahovic.