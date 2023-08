Caso Mbappe: il ct svela la verità sulla sua decisione

Ci sono degli aggiornamenti importanti sul caso Mbappe che ancora è in bilico con il suo futuro. Perché il campione francese è in scadenza 2024 con il PSG e c’è stato un tentativo del Real Madrid di prenderlo subito quest’anno.

Il calciatore francese ora è stato integrato di nuovo in rosa dopo che era stato messo per settimane ai margini dal club francese perché era uscito fuori che aveva chiesto una cessione già in questa finestra di mercato e si era rifiutato di rinnovare il contratto con il PSG.

Ultime notizie che riguardano il futuro del giocatore con un annuncio importante e anche l’indizio che riguarda la scelta del giocatore che ha intenzione di giocare il più possibile anche in vista dei prossimi Europei.

PSG: caso Mbappe, le parole di Deschamps

Mbappe è stato per diverso tempo quest’estate senza potersi allenare con il resto dei compagni di squadra del PSG, perché il club l’ha messo fuori rosa e svolgeva allenamenti individuali. Il motivo è stato il suo possibile approdo al Real Madrid già quest’anno, con il giocatore stesso che ha fatto richiesta di andare via e essere liberato. Niente da fare però perché il giocatore è rimasto con i francesi al momento e pare che così andrà anche l’attuale stagione appena iniziata.

Intanto, il suo contratto è in scadenza nel 2024 e rischia di andare via a zero il prossimo anno. Per questo il PSG vuole provare a risolvere questa situazione il prima possibile con il rinnovo di Mbappe che però sogna di giocare un giorno con il Real Madrid e potrebbe essere il prossimo anno l’occasione giusta.

Mbappe ha voglia di giocare e di restare in forma in vista degli Europei 2024 che vorrà giocare e vincere con la sua Francia. Intanto, proprio riguardo questa situazione è arrivato l’annuncio in un’intervista a L’Equipe dell’attuale ct della Francia Didier Deschamps che ha parlato così sul campioncino: “Per Kylian, giocare non ha prezzo. E’ l’unica cosa che conta”.

PSG: spogliatoio contro Mbappe

In queste ultime ore sono uscite le notizie riguardo la scelta dei capitani nello spogliatoio del PSG con una votazione segreta che ha gelato Mbappe. Perché il calciatore è stato tra quello che ha avuto meno consensi in maniera inaspettata. Una scelta dettata dai compagni di squadra a causa di quanto accaduto in questi mesi.