Roma-Mourinho, è rottura spogliatoio: arriva il sostituto dal PSG

Rottura nello spogliatoio, questo quanto riportato da uno dei principali quotidiani sportivi. Il sostituto alla Roma arriva dal PSG.

Colpo di scena per quanto riguarda il futuro della Roma, quando mancano praticamente sette giorni a partire da oggi, all’inizio del nuovo campionato di Serie A.

I giallorossi, a differenza di quanto raccolto nella passata stagione, hanno voglia di tornare a competere in Champions League, come accade quest’anno ai “cugini” e rivali di sempre, in Capitale. Per farlo, molto o forse tutto, passerà dal calciomercato che entra nel vivo in questo caldo agosto. E il quotidiano ha svelato la rottura negli spogliatoi, che cambia e rivoluziona il mercato per Mourinho.

Roma, rottura con lo spogliatoio: il sostituto arriva dal PSG

È rottura con lo spogliatoio, quando mancano praticamente pochi giorni allo start del nuovo campionato, con la Roma chiamata a cambiare rotta dopo gli zero titoli della passata stagione, che Mourinho vuole tornare a portare in giallorosso dopo la recente Conference League vinta in Capitale.

Per farlo, c’è bisogno di sistemare ancora qualcosa sul mercato, che sta mandando non poco in apprensione lo stesso Special One. Il tecnico portoghese, infatti, ha voglia di trovare un attaccante, ma non solo.

Oltre alla situazione da sistemare con Abraham out dai giochi e il solo Belotti a guidare il reparto offensivo della Roma, c’è la rottura dello spogliatoio con Matic che è sempre più vicino all’approdo al Rennes. Qualcosa sarebbe andato storto tra lui e Mourinho, come spiegato questa mattina da uno dei quotidiani sportivi in Italia.

Mercato Roma, rottura Matic-Mourinho: il sostituto arriva dal PSG

A riportare la vicenda sulla rottura nello spogliatoio tra Matic e Mourinho, alla Roma, sono i colleghi de La Gazzetta dello Sport, che hanno svelato quanto abbia portato all’imminente cessione in Ligue 1, del centrocampista serbo.

Un addio, che obbliga ora i giallorossi ad accelerare per il sostituto. Perché, a pochi giorni dall’inizio del nuovo campionato, toccherà fare in fretta e c’è un obiettivo di calciomercato dal PSG che stuzzica Mourinho e il club capitolino. Parliamo infatti di Leandro Paredes, reduce da un’esperienza in negativo con la maglia della Juventus, dove non ha praticamente mai inciso.

Ultime Roma, colpo Paredes: i dettagli dell’operazione

Si può concludere quella che è la trattativa che porta il nuovo innesto in casa Roma, con Mourinho accontentato sul colpo in arrivo dal PSG. Il centrocampista Leandro Paredes arriverebbe in prestito con opzione di riscatto, permettendo alla Roma di trovare un grande colpo in mediana riportando l’argentino in giallorosso. A favorire il suo arrivo, il compagno di Nazionale campione del Mondo, Paulo Dybala. Sullo sfondo, in un’operazione che risulta più complessa, vivo sempre il nome di Renato Sanches.