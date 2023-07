Scamacca annuncia il suo ritorno in Serie A: “È come un sogno”

Lo definisce “sogno”, è dunque più di un desiderio per Gianluca Scamacca, quello del ritorno in Serie A.

E parla di un club in particolare, svelando tutto nella sua intervista pubblicata questa mattina da uno dei principali quotidiani italiani.

È stato intervistato proprio il giocatore che è al centro dei rumors di calciomercato negli ultimi giorni, accostato a diverse big del calcio italiano. Dopo la sua fuga in Premier League è certo sul possibile ritorno in Serie A, parlandone apertamente così: “Torno in Italia? E non è mica un fallimento se lascio la Premier League”.

Calciomercato, riecco Scamacca in Serie A: il suo annuncio

Sono già importanti i rumors di calciomercato su Gianluca Scamacca, lui ne ha parlato apertamente nel corso di un’intervista, rilasciata e pubblicata questa mattina.

Le sue parole sono chiare, ha voglia di tornare a giocare in Serie A, probabilmente per l’annata vissuta ad alti e bassi con il West Ham, nonostante la vittoria – anche se non giocando titolare con il club degli Hammers – dell’ultima Uefa Conference League.

Vuole tornare protagonista in Italia e c’è una squadra che gli garantirebbe un posto da titolare. Parliamo della Roma che, senza Abraham che ne avrà per un po’ a causa dell’infortunio nell’ultima giornata dell’ultimo campionato di Serie A, punterebbe tutto su Gianluca Scamacca. Il calciatore del West Ham è un obiettivo concreto per Mourinho e dell’allenatore, così come della possibilità di tornare a casa sua, in giallorosso, ne ha parlato appunto Scamacca.

Mercato Roma, senti Scamacca: “È un sogno”

Quelle che seguono, sono le parole di Gianluca Scamacca, ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Ecco cos’ha detto sul suo possibile passaggio alla Roma, nell’imminente finestra di calciomercato: “Io alla Roma? Avere Mourinho come allenatore è come un sogno, lui mi migliorerebbe, ne sono sicuro”.

Si è a lungo parlato di un potenziale ritorno in giallorosso di Scamacca, giocatore dalla fede calcistica legata proprio al club capitolino. Le cose, dopo alcuni rumors dello scorso anno, potrebbero concretizzarsi quest’anno, magari con l’ipotesi del prestito con opzione di riscatto, per giocarsi un pass per la Nazionale, al posto di Retegui, all’Europeo.

Scamacca spiega l’annata al West Ham e sogna Mourinho: “Nessuno sa un cosa”

Gianluca Scamacca, nella sua intervista, ha analizzato anche quello che è il momento vissuto col West Ham. Perché l’annata non è comunque stata all’altezza delle aspettative e non sono mancate critiche su di lui: “La gente non sa, ho giocato un anno intero col menisco rotto al West Ham. Non credo di poter parlare di “aver fallito”, qualora dovessi tornare in Serie A dopo un anno.