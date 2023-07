Nuovo ds Napoli: è un ex rivale, lo ha scelto De Laurentiis

Una proposta di contratto pluriennale, De Laurentiis ha fatto una nuova scelta al Napoli per il ruolo di ds.

Il direttore sportivo che dovrà raccogliere l’eredità pesantissima di Cristiano Giuntoli, non avrà lavoro semplice da fare, dovendo piazzare in azzurro un colpo importante di calciomercato, riguardante la difesa. Al posto di Kim Min-Jae c’è da trovare un nuovo difensore centrale, intanto De Laurentiis vuole sistemare al più presto l’area dirigenziale, così da muovere i primi importanti passi per il calciomercato che sarà con il suo nuovo allenatore.

Ed è proprio nei continui colloqui con Rudi Garcia, che De Laurentiis avrebbe scelto il nuovo ds del Napoli, al quale sarebbe pure stato già proposto un contratto pluriennale.

Nuovo ds Napoli, scelta fatta da De Laurentiis: è un ex rivale

La scelta è stata fatta da De Laurentiis che, dopo il casting allenatori, ha prima risolto tutto con lo juventino Giuntoli, per poi aprirne uno nuovo legato al ruolo di direttore sportivo del Napoli.

Il patron azzurro ha le idee chiarissime e non ha mai mostrato segni di squilibrio nelle sue scelte. Anche su quella della maglia, presentata un paio di giorni fa, spiegando tutti i piani del Napoli in maniera lucida e diretta, senza perdere una bussola che rischiava di perdersi appunto, perché non è da dimenticare che uno come Luciano Spalletti, così come Cristiano Giuntoli, ha abbandonato il club dopo il titolo ottenuto lo scorso anno.

Ricostruire non è facile senza due pilastri importanti come Spalletti e Giuntoli, ma De Laurentiis non si perde d’animo e fa scelte ben precise. La prima è stata quella di Rudi Garcia, la seconda sarà legata al ruolo di nuovo ds del Napoli. Aurelio De Laurentiis avrebbe scelto Massara, ex rivale legato al Milan, come suo nuovo braccio destro al club partenopeo.

Napoli, ecco Massara: proposta pluriennale di De Laurentiis

Avrebbe scelto Massara, Aurelio De Laurentiis, come nuovo ds del Napoli. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, ci sarebbe sul tavolo una proposta di contratto pluriennale, per lavorare al Napoli.

Dopo la separazione col Milan, potrebbe subito ripartire il ds, scegliendo l’azzurro e un ruolo principale nello staff dirigenziale con Micheli e Mantovani, artefici altrettanto importanti dello Scudetto storico vinto dagli azzurri, nella stagione che si è conclusa da un mese circa.

De Laurentiis sceglie Massara per il Napoli: lo “sponsor” è Garcia

Avrebbe scelto Massara anche grazie ai colloqui con Garcia, segnale che ADL e il suo nuovo allenatore, seguirebbero la stessa visione di cose. “Sponsorizza” appunto il nuovo tecnico del Napoli che, con Massara, si conosce dai tempi di Roma.