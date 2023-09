Juventus: salta il rinnovo, l’annuncio dell’agente

Il calciomercato di acquisti e cessioni è finito ma in casa Juventus c’è un’aria tesa per tutta la situazione che riguarda i rinnovi di contratto. Ora un altro agente si è esposto.

Una situazione particolare quella che sta vivendo il giocatore che vorrebbe maggiore chiarezza per quanto riguarda quello che sarà il suo futuro, se in bianconero oppure no. Una scelta che verrà presa da tutti insieme tra società, giocatore e agente.

Il contratto in scadenza del giocatore potrebbe complicare le cose in vista delle prossime sessioni di mercato, perché ora alcune società potrebbero pensarci seriamente a puntare su di lui.

Calciomercato Juventus: salta il rinnovo

Non una situazione facile quella che dovrà gestire ora la Juventus per quanto riguarda i rinnovi di contratto. Dopo la chiusura della sessione estiva di calciomercato ora la società bianconera guarda avanti e cerca di capire su chi puntare per il futuro.

Si vuole provare a far espandere il progetto della Juventus in maniera ampia e per provare a vincere ancora una volta come già capitato tanto in passato. Dopo anni bui la società vuole rinnovare il contratto di alcuni giocatori che possono essere determinati per il futuro, ma altre trattative possono saltare.

Rinnovo Rugani Juventus: le parole dell’agente

E’ intervenuto il noto procuratore Davide Torchia, agente di Daniele Rugani, che ha parlato della situazione con la Juventus per quanto riguarda il rinnovo del proprio assistito. In una lunga intervista ai colleghi di TuttoJuve.com si è espresso in maniera chiara su quelle che saranno le prossime scelte da fare.

Sul rinnovo tra Rugani e la Juventus sono state queste le parole dell’agente Davide Torchia che ha voluto dare degli indizi sull’attuale situazione: “Non c’è stato alcun incontro con la società, al momento c’è solo un’idea di massima. Vedremo se potrà svilupparsi nel corso dei prossimi mesi”.

Juventus: la carriera di Rugani

La carriera di Daniele Rugani è stata svolta principalmente alla Juventus, anche se non da uno dei titolarissimi, ma da giocatore che per anni si è dimostrato pronto per grandi sfide visto che è stato diverso tempo alle spalle del grande trio di difesa composto da Barzagli, Chiellini e Bonucci. Arrivato nel 2015 in bianconero ci ha giocato per 5 anni, per poi cambiare aria tra il 2020 e 2021 per vestire le maglie di Rennes e Cagliari in prestito.

Poi il ritorno alla Juventus e da lì non si è mai più mosso. La sua intenzione è di rinnovare per gli ultimi anni di carriera al top e sarà una decisione che verrà presa nei prossimi mesi con l’aiuto anche dell’allenatore che valuterà quanto puntare su questo giocatore.