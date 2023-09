Pogba-Juventus, adesso è una presa in giro

I continui problemi fisici di Paul Pogba sono ormai un caso: la Juve sembra essersi stufata del centrocampista.

La Juventus e tutti i tifosi bianconeri hanno tirato un sospiro di sollievo dopo gli esami strumentali effettuati da Paul Pogba.

L’esito delle indagini ha infatti evidenziato che il centrocampista francese non ha riportato lesioni e che le difficoltà fisiche palesate nel finale della gara di Empoli (vinta 2-0 dai bianconeri grazie alle reti di Danilo e Chiesa) sono dovute solo a un sovraccarico muscolare. Il giocatore farà qualche giorno di lavoro differenziato per smaltire questa problematica.

Al momento non è facile stabilire i tempi di recupero di Pogba, ma l’impressione è che Allegri potrebbe averlo di nuovo a disposizione (almeno per la panchina) già nel big match contro la Lazio, in programma il 16 settembre all’Allianz Stadium.

Nonostante la buona notizia la fiducia nei confronti dell’ex Manchester United sta diventando sempre più scarsa. I tifosi juventini, pur riconoscendo le potenzialità del Polpo, sono ormai stanchi di queste continue ricadute: basti pensare che dal giorno del suo ritorno a Torino, nell’estate 2022, Pogba ha giocato solo qualche spezzone di gara con la Juventus.

La Juve non crede più in Pogba: cosa succede

Una situazione che diventa ancora più pesante se si considera che il centrocampista francese è il giocatore più pagato della rosa della Juve: 8 milioni di euro a stagione fino al 2026. Un fardello che la società bianconera non sembra più disposta a voler gestire. Nelle scorse ore è infatti trapelata la notizia di un tentativo di Giuntoli di ridiscutere al ribasso di Pogba, mentre sono tornate a circolare anche le voci di un possibile addio del francese, sempre molto richiesto dai club arabi.

In un’intervista rilasciata a Radio Radio, il giornalista Furio Focolari non ha usato giri di parole per esprimere la sua opinione su quella che è l’attuale situazione relativa a Paul Pogba. Secondo Focolari, infatti, è ormai davvero difficile parlare di semplice sfortuna: i continui infortuni muscolari dell’ex centrocampista dei Red Devils rivelano una condizione fisica ormai precaria.

“Sta diventando quasi una presa in giro“, aggiunge Focolari, che fa notare come Pogba abbia “trotterellato” nella mezzora in cui è sceso in campo a Empoli, prima di zoppicare per la fitta che ha sentito dietro il ginocchio. Un calvario che non consente a Pogba di tornare quello che era un tempo e che ormai avrebbe convinto la società a non fare più affidamento sul Polpo.