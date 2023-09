Fiorentina: caso Nzola, Italiano chiede aiuto

Svolta importante che arriva per quanto riguarda il futuro della Fiorentina di Vincenzo Italiano e sulla questione attaccanti per il caso Nzola e Beltran.

I due attaccanti continuano ad avere delle difficoltà evidenti nell’andare in gol in questo inizio di stagione e bisognerà capire se ci sarà la possibilità di sbloccarsi e segnare con maggiore continuità o si andrà a creare un nuovo caso di Cabral-Jovic.

Lo scorso anno la Fiorentina ha segnato poco e in particolare i suoi due attaccanti che non sono riusciti a imporsi nel progetto viola, per questo motivo Italiano e la società hanno deciso di cambiare e puntare tutto su due nuovi attaccanti come Nzola e Beltran.

Fiorentina: le parole di Italiano su Nzola e Beltran

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, è stato intervistato a margine della premiazione del Torrino d’Oro per parlare anche del caso attaccante. Dopo la pesante sconfitta per 4-0 contro l’Inter prima della sosta della Nazionali è intervenuto il tecnico dei viola per dire la sua su i nuovi acquisti Nzola e Beltran:

“Conosco bene Nzola e starà soffrendo per il non aver ancora fatto gol. Sarebbe meglio avere tanto sostegno soprattutto per i nuovi. Io a volte reclamo solo quello, ci sono delle difficoltà e dobbiamo superarle tutte, Nzola, Beltran e gli altri devono sbloccarsi”.