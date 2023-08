Calciomercato: salta l’incontro per Lukaku, cosa succede adesso

Colpo di scena nella trattativa Roma Chelsea per Lukaku: ecco gli ultimi aggiornamenti sull’affare.

C’è una novità in merito a quest’affare che ha avuto una forte accelerate. Ieri c’è stato il viaggio a Londra della dirigenza romanista che ha incontrato il Chelsea. Le parti avrebbero dovute rivedersi in serata ma il vertice è saltato: ecco svelati i motivi.

Prosegue spedita la trattativa con il Chelsea per l’arrivo alla Roma di Romelu Lukaku. In giornata ci sono stati nuovi contatti tra le parti che tentano una svolta nelle prossime ore. Intanto, c’è l’annuncio in merito al mancato vertice in programma questa sera. Le due dirigenze hanno deciso di non confermare l’incontro ecco perché c’è un piccolo mistero relativo a questo cambio di programma.

Calciomercato Roma: aggiornamenti su Lukaku

Quando arriverà Lukaku alla Roma? E’ questa la domanda più comune dei tifosi giallorossi che sperano nella fumata bianca. Ad oggi non ci sono aggiornamenti confortanti anche perché le parti hanno deciso di rimandare l’appuntamento previsto per questa sera. La dirigenza giallorossa, con Tiago Pinto e la proprietà, è ancora a Londra e resterà anche domani.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, c’è cauto ottimismo riguardo il buon esito dell’affare. Le parti sono pronte a chiudere per portare alla Roma Lukaku in questi ultimi giorni di calciomercato. Al netto di quanto dichiarato dal giocatore, che nel pomeriggio aveva annunciato l’imminente firma con i giallorossi, la situazione non è ancora sbloccata. Tiago Pinto ha smentito l’arrivo in Italia di Lukaku per domenica. Possibile che la svolta possa arrivare a inizio della prossima settimana.

Si stanno concordando i termini economici di questo affare che porterà alla Roma Lukaku in prestito dal Chelsea. Da decidere se inserire un obbligo o un diritto di riscatto. In serata ci sarà un contatto telefonico fra l’entourage del giocatore, capitanato dall’avvocato Ledure, e la Roma per fare il punto sullo stipendio da dare al calciatore ex Inter. Infine, è previsto un ultimo summit con il Chelsea per concordare le modalità d’uscita.

Lukaku alla Roma, come procede la trattativa

Dall’Inghilterra arrivano indicazioni riguardo questo affare di mercato. La dirigenza giallorossa è rimasta a Londra per continuare a trattare con il Chelsea. In serata non ci saranno nuovi aggiornamenti, le parti probabilmente si rivedranno domani. Intanto, da parte del calciatore arrivano segnali incoraggianti: c’è la volontà di Lukaku di vestire la maglia della Roma.