Calciomercato Juventus: si sblocca l’attaccante, niente Morata

Ci sono delle novità di calciomercato in merito alla trattativa per l’arrivo alla Juventus di un nuovo attaccante. Salta Morata, ecco chi prende Giuntoli.

Sfumato Lukaku, che è vicino alla Roma, adesso la Juventus cerca un nuovo attaccante per completare il reparto offensivo a disposizione di Allegri. Il tecnico, che aveva chiesto ai suoi dirigenti di prendere dal Chelsea Big Rom dovrà accontentarsi di un altro profilo. Purtroppo la trattativa per il belga è saltata a causa di Dusan Vlahovic che, a furor di popolo, è rimasto in bianconero. Intanto, c’è una novità relativa al ritorno alla Juventus di Alvaro Morata: ecco cosa sta succedendo.

Calciomercato in fermento: sono gli ultimi giorni che regalano sempre delle grandi sorprese. La Juventus è attiva, in attesa di un colpo last minute capace di poter rafforzare la rosa a disposizione di Allegri. Il tecnico aveva chiesto due acquisti: Lukaku e Kessie ma entrambi sono sfumati per motivi diversi. Ecco perché Giuntoli, adesso, dovrà trovare delle alternative o confermare in pieno questa rosa. Intanto, su Morata c’è una novità: ecco cosa sta succedendo.

Calciomercato Juventus: novità su Morata, c’è l’annuncio

Alvaro Morata è stato accostato nuovamente alla Juventus per questa sessione estiva di calciomercato. L’attaccante spagnolo, in rotta con l’Atletico Madrid, ha dato il suo assenso per un ritorno in bianconero. Molto, però, dipenderà dal futuro di Moise Kean.

La situazione alla Juventus è molto chiara: come confermato anche da Sky Sport, senza una cessione importante i bianconeri non potranno prendere nessun giocatore. Ecco perché il mercato della Juve è al momento fermo e difficilmente potrà sbloccarsi nei prossimi giorni. Giuntoli dovrà essere bravo a cedere prima di poter operare e accontentare Allegri che ha chiesto alla dirigenza un attaccante ed un centrocampista.

I nomi in avanti sono sempre gli stessi: Morata e Berardi. Il capitano del Sassuolo è un altro giocatore che piace molto ad Allegri che potrebbe sfruttare le qualità del ragazzo per schierare la Juventus in un modo più offensivo, un 3-4-3 con Chiesa e Vlahovic a completare l’attacco. La trattativa con i neroverdi non è decollata ma Giuntoli proverà un rilancio nel caso in cui riuscisse a chiudere per la cessione di Moise Kean che interessa molto in Premier League.

Calciomercato Juventus: Giuntoli a lavoro per cedere Kean

Il futuro calciomercato della Juventus dipende da Moise Kean. L’attaccante italiano è finito in lista di sbarco, potrebbe salutare i bianconeri in questi ultimi giorni. La valutazione che fa Giuntoli del giocatore è di almeno 35-40 milioni di euro. C’è sempre il Fulham sulle tracce dell’ex Everton anche se la trattativa non è ancora decollata. In caso d’addio di Moise Kean, la Juventus tornerebbe alla carica per Berardi del Sassuolo. Sullo sfondo resta Morata.