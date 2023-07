Calciomercato, colpo Samardzic: rimane in Serie A, Napoli beffato

Lazar Samardzic è sicuramente uno dei nomi più caldi ed interessanti di questo calciomercato. Il talento serbo piace infatti tanto alle big di Serie A, pronti a sedersi al tavolo con l’Udinese per provare a trattare l’ingaggio del trequartista.

Nel corso di queste settimane Samardzic è stato accostato con insistenza al Napoli, che lo aveva individuato come il perfetto sostituto di Piotr Zielisnki in questo calciomercato, ma a quanto pare l’ex RedBull Lipsia avrebbe snobbato l’ipotesi partenopea per rimanere in Serie A e firmare con un altro top club del campionato italiano.

Stando alle ultime notizie, infatti, Samardzic sembrerebbe essere pronto ad intraprendere una nuova ed entusiasmante avventura in carriera, compiendo il tanto atteso salto di qualità.

Calciomercato, colpo Samardzic: Napoli beffato

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Lazar Samardzic in questo calciomercato, che ad oggi rappresenta essere uno dei profili più interessanti e ricercati dell’estate. Il nome del serbo è stato accostato con insistenza al Napoli nel corso di queste settimane, ma in realtà il futuro del ragazzo sembrerebbe essere tutt’altro che dai campioni d’Italia.

Samardzic stesso in una recente intervista a SPORT1 aveva però detto di non pensare troppo a quello che sarebbe potuto succedere in questo calciomercato, ma a questo punto si potrebbe pensare che le parole del serbo siano state un depistaggio per coprire quello al quale lui ed il suo agente stavano lavorando. A quanto pare, infatti, il trequartista dell’Udinese sembrerebbe essere pronto a trasferirsi in una big di Serie A e compiere il tanto atteso salto di qualità in carriera già da quest’estate, nonostante avesse lasciato intendere come avrebbe comunque potuto continuare almeno un altro anno ad Udine per completare il suo processo di crescita.

Stando infatti a quanto riportato questa mattina da Il Corriere dello Sport, Lazar Samardzic potrebbe essere il colpo della Lazio in questo calciomercato.

Calciomercato, la Lazio pensa a Samardzic: le ultime

La Lazio è alla ricerca di un sostituto di Milinkovic Savic in questo calciomercato, ed a quanto pare Claudio Lotito avrebbe intenzione di puntare su un connazionale del Sergente anche per aizzare l’entusiasmo della piazzare, ovvero Lazar Samardzic.

Il trequartista dell‘Udinese piace, ed anche tanto, in giro per l’Europa ma soprattutto in Serie A, come al Napoli ad esempio, ma al momento sembrerebbe essere la Lazio la meta più quotata per l’ex Lispia. Stando a il CdS, infatti, forte dell’incasso della cessione di Milinkovic, la Lazio potrebbe anticipare la concorrenza dei campioni d’Italia per Samardzic versando nelle casse dell’Udinese le cifre richieste dal club bianconero per il serbo.

Non solo Samardzic: la Lazio ha pronto un asso nella manica

Lazar Samardzic non è l’unico colpo che la Lazio starebbe studiando in questo calciomercato. Oltre al serbo, per quella posizione di campo, infatti, il club biancoceleste avrebbe iniziato a seguire anche Daichi Kamada, sul quale però ci sarebbe anche la forte concorrenza della Roma e dell’Atletico Madrid, attualmente in vantaggio.