Inter, colpo a sorpresa dall’Atalanta: è una richiesta di Inzaghi

Il calciomercato in entrata dell’Inter sta finalmente per entrare nel vivo dopo la definizione della cessione di André Onana al Manchester United. L’incasso ricavato dall’uscita del portiere permetterà al club nerazzurro di lavorare tanto, ed anche bene, quest’estate, andando a ritoccare la rosa di Simone Inzaghi laddove ce ne fosse bisogno.

Sono tanti i nomi che sono stati accostati all’Inter nel corso delle ultime settimane a fronte di questo, ma a quanto pare Marotta avrebbe ricevuto nelle scorse ore una richiesta esplicita dal suo allenatore.

Stando alle ultime notizie, infatti, Inzaghi avrebbe chiesto alla sua dirigenza un rinforzo dall’Atalanta in questo calciomercato.

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata dell’Inter, che dopo delle prime settimane di fuoco si è per un attimo dedicata alla cessioni per poi tornare, proprio in questi giorni, forte su come ed in che reparto andare a rinforzare la rosa di Simone Inzaghi.

Nel corso di queste settimane Marotta avrebbe inserito nella sua lista dei desideri diversi giocatori interessanti che possano fare al caso dell’allenatore nerazzurro, ma un pò come Stefano Pioli anche Inzaghi ha chiesto alla sua dirigenza più centralità e considerazione nelle scelte di questo calciomercato. Accontentato, l’emiliano ha fatto subito una richiesta esplicita al suo chiedendo, facendo nello specifico il nome di un giocatore dell’Atalanta, indicato essere il giocatore ideale col quale andare a completare e rinforzare la rosa in vista della prossima stagione.

L’Inter è pronta ad accontentare le richieste di Simone Inzaghi, quasi a premio per gli ottimi risultati ottenuti nella passata stagione, ed è per questo che, stando a quanto riportato da calciomercato.com, nelle prossime ore potrebbero intensificarsi i dialoghi con l’Atalanta per il trasferimento a Milano di Rafael Toloi in questo calciomercato.

Salutato Milan Skriniar l’Inter ha da che coprire il posto lasciato libero in rosa dallo slovacco. Sono tanti i nomi che i nerazzurri avrebbero trattato e seguito iniziato questi giorni, ma nelle ultime ore avrebbe sempre più preso quota quello di Rafael Toloi.

Il capitano e difensore dell’Atalanta ha tutte quelle qualità che Simone Inzaghi ricerca per quel ruolo, ed è per questo che nelle prossime ore Marotta potrebbe aprire un dialogo con Percassi proprio per valutare la fattibilità di quest’operazione.

Gli ottimi rapporti fra l’Inter e l’Atalanta potrebbero facilitare il passaggio nel nerazzurro meneghino di Rafael Toloi, anche se il primo sondaggio faccio da Ausilio con Busardò, legale molto vicino alle esigenze della famiglia Percassi, non ha dato le risposte sperate.

L’opportunità Inter, a questa età, potrebbe invogliare Rafael Toloi a lasciare Bergamo e trasferirsi a Milano per l’ultima grande esperienza della sua carriera.La volontà di Gasperini, però, potrebbe mettere il bastone fra le ruote in delle eventuali trattative, visto che il tecnico dell’Atalanta non ha alcuna intenzione di privarsi del suo capitano, volontà che Percassi e dirigenza potrebbero rispettare per evitare di creare altre frizioni con Gasperini.