Calciomercato, nuova chance in Italia: colpo Caicedo, arriva da svincolato

Novità di calciomercato: c’è l’annuncio sul ritorno di Caicedo, primo sondaggio per l’attaccante ecuadoriano.

Il calciomercato non finisce mai: i club sono alla ricerca di nuovi rinforzi. Si cerca il profilo giusto dagli svincolati. In lista c’è anche l’attaccante Felipe Caicedo che, dopo l’esperienza in squadre come Lazio, Inter e Genoa, potrebbe tornare in Italia e vestire la maglia di un altro prestigioso club. Ecco le ultimissime notizie in merito a questa trattativa.

La stagione non è partita nel migliore dei modi. Nonostante i proclami iniziali, la squadra ha raccolto poco in queste prime uscite. Adesso il club proverà ad accontentare il mister, che ha chiesto alla sua dirigenza di intervenire sul mercato degli svincolati ed ingaggiare un attaccante. Nella lista della società è finito anche Felipe Caicedo. Reduce da un’avventura, tutt’altro che esaltante, all’Abha Club in Arabia Saudita, il calciatore è attualmente libero ed in cerca di una sistemazione. A sorpresa, potrebbe concretizzarsi al breve il ritorno in Italia: dopo Lazio, Inter e Genoa, per Caicedo c’è questa nuova possibilità.

Calciomercato: colpo Caicedo in attacco, arriva gratis

Il tecnico sta spingendo per l’arrivo di un attaccante. E’ una richiesta chiara che è arrivata ai piani alti della società. Il presidente ha dato il via libera per accontentare il mister, adesso i dirigenti sono alla ricerca di un profilo giusto che dovrà arrivare dal mercato degli svincolati.

Nella lista ci sono tantissimi giocatori, molti dei quali davvero interessanti che in una categoria come la Serie B possono fare la differenza. Uno di questi, per esempio, è Felipe Caicedo che ha tutte le carte in regola per essere protagonista nel campionato cadetto.

34 anni, l’ecudoriano è un attaccante di grande esperienza. Ecco perché Pirlo sarebbe pronto ad accogliere alla Sampdoria Caicedo che ha già fatto un sondaggio per ingaggiarlo. Come riportato da Il Secolo XIX, la punta classe 1988 potrebbe migliorare il reparto offensivo che ad oggi conta Sebastiano Esposito e Antonino La Gumina.

Caicedo alla Sampdoria: colpo a sorpresa dagli svincolati

Per rinforzare l’attacco la Sampdoria pesca dal mercato degli svincolati. Andre Pirlo ha chiesto ai suoi dirigenti un altro sforzo per migliorare il reparto offensivo. Tra i profili sondati c’è anche quello di Felipe Caicedo. Il giocatore, che ha già vestito in Italia le maglie di Lazio, Inter e Genoa, ha delle caratteristiche differenti rispetto a Sebastiano Esposito e La Gumina. Potrebbe tornare utile alla causa Sampdoria che sta valutando con estrema attenzione il profilo dell’ecuadoriano. Una decisione sarà presa nei prossimi giorni.