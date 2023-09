Roma, l’infortunio è doppio: Mourinho è nei guai

Ultimissime notizie Roma: doppio infortunio per i giallorossi, ecco nuovi aggiornamenti in vista della sosta per le Nazionali. Per Mourinho c’è una doppia tegola.

Il momento in casa Roma è davvero difficile. C’è ancora tempo a disposizione per poter cambiare la stagione ma di sicuro questo avvio schock non aiuta l’ambiente e lo stesso spogliatoio che sembra già diviso. Intanto, sul fronte infortunati, non arrivano buone notizie per José Mourinho che dovrà fare a meno di alcuni elementi: ci sono degli aggiornamenti relativi agli infortunati, ecco tutti i dettagli.

Ecco il punto della situazione relativi agli infortunati della Roma. Al penultimo posto in classifica, dietro solo all’Empoli a quota zero punti, i giallorossi in queste prime tre giornate di campionato hanno raccolto solo un pareggio contro la Salernitana. Per il resto due pesanti sconfitte che hanno aperto un dibattito nell’ambiente giallorosso. Con questa pausa delle Nazionali, Mourinho avrà la possibilità di lavorare meglio su quei giocatori che resteranno a Trigoria. Intanto, c’è l’annuncio relativo alle condizioni fisiche di alcuni giocatori usciti acciaccati nel corso della partita contro il Milan.

Infortunati Roma: la tegola è doppia, i dettagli

E’ un momento tutt’altro felice per la Roma e José Mourinho che vivrà questa pausa per le Nazionali nel peggiore dei modi. Lo stato d’animo non è dei migliori e le tensioni sono altissime. L’acquisto di Lukaku ha rivitalizzato l’ambiente ma le ultime prestazioni hanno fatto luce sul rendimento della squadra che fino ad ora ha raccolto soltanto un punto.

A finire sotto la lente d’ingrandimento anche le decisioni prese dallo Special One, che in questa pausa dovrà lavorare su quei giocatori non convocati dalle rispettive Nazionali. Una notizia positiva è arrivata già sul fronte Dybala, escluso dal ct Scaloni dell’Argentino proprio a causa del fastidio fisico dell’attaccante. Ecco perché in queste settimana Mourinho proverà a recuperare al meglio Dybala, così come Renato Sanches. Ci sono, poi, altre due questioni da monitorare visto che contro il Milan due giocatori sono usciti acciaccati.

Come riportato da Radio Romanista, Aouar ha riportato un fastidio al flessore sinistro che gli farà saltare la convocazione con l’Algeria. Scenario simile anche per un altro giocatore, che in queste settimane resterà nella Capitale per recuperare al meglio.

Roma: Dybala, Aouar e Zalewski saltano la Nazionale

Gli esami strumentali di ieri hanno escluso lesioni per Aouar le cui condizioni non destano preoccupazioni. Nonostante ciò, l’ex Lione in questa pausa per le Nazionali resterà a Roma per recuperare nel migliore dei modi. Situazione simile anche per Nicola Zalewski che ha rimediato un problema alla coscia anteriore sinistra.