Calciomercato, riecco Soriano: arriva dal mercato degli svincolati

L’occasione di calciomercato in Serie A, nonostante la sessione estiva sia chiusa, è Roberto Soriano.

Uno di quei centrocampisti tanto amati dagli “allenatori” di Fantacalcio, potrebbe far ritorno in Italia dopo lo svincolo dal Bologna, che non ha rinnovato il suo accordo contrattuale.

Il centrocampista che in passato ha vestito anche la maglia della Nazionale, potrebbe far ritorno immediato in Italia, da occasione di mercato che arriva dalla lista degli svincolati, per il gran colpo a costo zero da parte di un club italiano.

Calciomercato, occasione in Italia per Roberto Soriano: colpo dagli svincolati

Dai diversi club di Serie A, sono venuti fuori alcuni calciatori svincolati che, fino a questo momento, non hanno trovato squadra.

Nonostante il mercato chiuso nella sessione estiva, c’è ancora la possibilità di ingaggiare tali giocatori e tra questi figura il nome di Roberto Soriano, ex capitano del Bologna che ha deciso in comune accordo con la società dei felsinei, di non prolungare i propri accordi contrattuali, per giocare in Serie A e ancora al Dall’Ara.

Diversi club si sono fatti avanti ma ce n’è uno in particolare che intrigherebbe l’ex giocatore del Bologna. Roberto Soriano, infatti, potrebbe ripartire dalla Serie B, tornando alla Sampdoria. Per lui un ritorno da protagonista assoluto considerando che, nel centrocampo di Pirlo, finirebbe come nuovo titolare e innesto importante per l’ambita promozione in Serie A.

Mercato Sampdoria, idea Soriano: arriverebbe gratis

Arriverebbe gratis e sarebbe un ritorno quello a Genova, per Roberto Soriano, che diventerebbe così un nuovo centrocampista della Sampdoria.

Secondo quanto analizzato da Tuttomercatoweb, ci sono diverse soluzioni a costo zero, con tanti calciatori in uscita dalla Serie A che non hanno ancora trovato squadra.

E tra le idee della Sampdoria, per il campionato di Serie B che è appena cominciato, c’è quella di portare di nuovo a Genova il centrocampista Roberto Soriano. Per lui sarebbe un ritorno importante considerando quella che sarebbe poi la centralità nel progetto di Pirlo e Legrottaglie, che hanno voglia di riportare subito i blucerchiati in Serie A.

Ultime su Soriano, i numeri alla Sampdoria

La Sampdoria prenderebbe Soriano e per lui sarebbe un ritorno in blucerchiato. Tra le maglie che ha più indossato in Serie A e nella sua carriera, quella del club di Genova, tanto da permettergli pure di entrare nel giro della Nazionale azzurra, oltre che attirare le attenzioni di alcuni tra i top club in Serie A. Niente se ne fece della trattativa al Napoli che saltò nell’ultimo giorno di mercato, praticamente dieci anni fa. Alla Samp, Roberto Soriano, ha trascorso gran parte della sua carriera. 145 le apparizioni con la Samp – al Bologna 153 – con 18 gol trovati e 26 assist. E tanta voglia, soprattutto, di tornare a giocare in blucerchiato.