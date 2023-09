Ainett Stephens esplosiva: il vestito non la contiene

Splendida come non mai Ainett Stephens, la modella e showgirl sudamericana che continua a far impazzire i suoi fan su Instagram.

Una quindicina di anni fa il grande pubblico televisivo in Italia ha scoperto per la prima volta la sensualità estrema e la fisicità prorompente di una showgirl, ancora oggi molto amata e seguita.

Parliamo di Ainett Stephens, la provocante top model venezuelana che nel 2006 debuttò nella TV nostrana nel programma Il Mercante in fiera su Italia Uno. Chi meglio di lei poté incarnare all’epoca il personaggio della Gatta Nera, con una sinuosità incredibile e un sex appeal tangibile.

Da quel momento in poi la splendida Ainett è stata protagonista di altri programmi televisivi, di reality show ma anche di un indimenticabile calendario sexy che sicuramente moltissimi italiani avranno acquistato. Difficile resistere alle curve mozzafiato della showgirl venezuelana, la quale ancora oggi è perfettamente in forma.

Oggi Ainett Stephens, dopo essersi rilanciata partecipando al Grande Fratello Vip 6 lo scorso anno, è molto attiva sui social network. La sua bellezza indissolubile ed intramontabile, così esotica e giunonica, è seguita infatti da 545 mila follower. Un seguito niente male per la 41enne nativa del Venezuela.

Forme pazzesche e vestito attillato: Ainett Stephens da svenimento su Instagram

Uno degli ultimi post pubblicati su Instagram sintetizza l’assoluto fascino di Ainett. La donna si è mostrata con un abito da sera color rosso, durante un soggiorno in Francia. Outfit attillato che si sposa perfettamente con le curve mozzafiato della Stephens, un fisico prorompente e senza tempo che ha fatto certamente impazzire i tanti fan ‘maschietti’ dell’ex Gatta Nera.

Di recente attorno al nome di Ainett Stephens si è sollevato un polverone, ma non certo per colpa sua. Con il ritorno del programma TV Il Mercante in Fiera, stavolta sulla Rai, è stato pronosticato un suo rinnovato ingaggio come Gatta Nera. Ma il conduttore Pino Insegno ha smentito, dicendo che Ainett non sarebbe stata chiamata poiché “diventata un po’ più grande, sono passati tanti anni”.

Dichiarazioni che non hanno fatto piacere ad Ainett ed anche ai tanti fan della modella venezuelana, che in risposto ha pubblicato alcune sue foto recenti in cui si è mostrata in forma strepitosa, smentendo il fatto che dimostri di essere invecchiata.

Ironia della sorte da qualche giorno la Rai è stata costretta a far fuori dal Mercante in Fiera la nuova Gatta Nera, la modella argentina Candelaria Solorzano. Quest’ultima si è mostrata in un video con amici mentre è intenta a prepararsi uno spinello. Chissà se ora Ainett Stephens potrà rientrare in corsa per il suo vecchio ruolo.