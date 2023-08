Calciomercato: Sanchez sta tornando in Serie A, colpo della big

C’è una novità riguardo Alexis Sanchez. Dopo la fine della sua esperienza a Marsiglia, il calciatore è pronto a tornare, in questo calciomercato estivo 2023, nel campionato italiano.

Primi passi per quanto riguarda l’ingaggio di Alexis Sanchez che continua ad essere oggetto di desiderio di tantissime squadre. Nonostante l’età, il calciatore può fare ancora la differenza in un campionato come quello della Serie A. Ha tutte le carte in regola per far crescere il club che è alla ricerca di un giocatore offensivo per migliorare il proprio reparto offensivo.

Il contratto di Sanchez è scaduto lo scorso 30 giugno, con il Marsiglia che non ha rinnovato l’accordo con l’attaccante cileno che è al momento svincolato. Numerosi club hanno mosso i primi passi per ingaggiare il calciatore che per il momento non ha ancora preso una decisione riguardo il suo futuro. Ci sono diverse squadre italiane che stanno valutando con estrema attenzione l’evolversi della situazione: a sorpresa, una big potrebbe tornare alla carica per portare Sanchez nuovamente in Serie A.

Calciomercato: stanno prendendo Sanchez

Il calciomercato estivo regala sempre delle sorprese, una di queste potrebbe riguarda l’arrivo in Serie A di Alexis Sanchez. Il cileno è attualmente svincolato e in cerca di una nuova destinazione. L’ipotesi di un ritorno nel campionato italiano lo stuzzica e non poco, il calciatore può fare ancora la differenza ecco perché il club sta valutando il suo ingaggio.

Una decisione definitiva non è stata ancora presa ma le parti sono in contatto per capire la fattibilità di questa operazione riguardo l’arrivo di Sanchez che continua ad essere oggetto di desiderio di numerose squadre. Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato, nelle ultime ore è spuntata fuori questa pista per il club di Serie A che è alla ricerca di un nuovo attaccante.

Dopo l’infortunio di Abraham, che tornerà a disposizione solo nel 2024, la società è a lavoro per regalare a Mourinho un nuovo attaccante. Scartate le ipotesi Scamacca e Morata, Tiago Pinto sta valutando con estrema attenzione anche il profilo del cileno con la trattativa che potrebbe entrare nel vivo nei prossimi giorni con il trasferimento alla Roma di Alexis Sanchez.

Sanchez alla Roma, nuovi aggiornamenti. Pinto blocca un giovane bomber

Lo scorso anno è stato uno dei protagonisti del Marsiglia, visto che ha messo a segno ben 14 gol. Nonostante i suoi 34 anni, Sanchez ha ancora le carte in regola per dire la sua in un campionato come quello italiano. Lo sa bene la Roma che potrebbe decidere di ingaggiare il cileno a parametro zero. Un rinforzo d’esperienza per Mourinho che potrebbe sfruttare al meglio le doti dell’ex Barcellona. Intanto, Pinto guarda anche al mercato sudamericano: nelle ultime ore, infatti, oltre a Sanchez il dirigente s’è mosso anche per portare alla Roma Marcos Leonardo, attaccante classe 2003 del Santos.