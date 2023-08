Giorgia Soleri: la foto in spiaggia è super

L’influencer ed attivista Giorgia Soleri si è concessa del relax in spiaggia ed è apparsa più in forma che mai con le sue curve top.

Tra le più discusse e criticate influencer italiane spicca sicuramente Giorgia Soleri. Ovvero la giovane attivista, divenuta nota alle cronache soprattutto per la sua relazione con Damiano David, il tanto acclamato leader del gruppo musicale dei Maneskin.

A prescindere dalle sue relazioni e frequentazioni, Giorgia è una ragazza molto impegnata nello sviscerare temi di grande rilevanza sociale e a lottare contro alcuni tabù del nostro Paese. Per anni ha raccontato con naturalezza la sua battaglia e la convivenza con l’endometriosi, una patologia tipicamente femminile delle parti intime che sembrava una sorta di mistero fino a qualche tempo fa. E se ora non lo è più è anche grazie al suo prezioso lavoro di informazione.

La relazione con Damiano dei Maneskin si è interrotta bruscamente qualche settimana fa, con la stessa Soleri che ha voluto dimenticare il suo ex compagno (già impegnato con una nuova fiamma) e rilanciarsi sul ‘mercato’: ha fatto scalpore l’approdo di Giorgia su una app di incontri per trovare nuova compagnia.

Relax al mare per Giorgia Soleri: sensualità alle stelle per la ex di Damiano

In questi giorni Giorgia Soleri si è concessa un bel po’ di relax e di serenità in vacanza. La ragazza milanese, spesso divisa tra Roma e Milano per impegni lavorativi, ha deciso di godersi qualche giorno sotto il sole del Salento, assieme all’amica (anch’ella attivista) Federica Fabrizio, con cui ha condiviso l’esperienza di Pechino Express.

Giorni di quiete ma ricchi di bellezza e di sensualità per la giunonica Giorgia, che sul suo profilo Instagram, seguito da 805 mila follower, ha pubblicato le immagini della sua vacanza, dove insieme all’amica del cuore ha girovagato per il sud, tra spiagge, ombrelloni, aperitivi e qualche meta culturale.

La Soleri si è mostrata in forma smagliante, con il suo solito fisico prorompente e sensuale in primissimo piano. Una ragazza attraente e assolutamente desiderabile, con il viso dolce e giovanile, il taglio di capelli sbarazzino e le curve perfette. Da sempre tra l’altro Giorgia è paladina del body positive, ovvero del mettere in mostra con orgoglio il proprio corpo nonostante le possibili imperfezioni estetiche.

Negli ultimi giorni Giorgia Soleri è stata presa di mira da molti follower e utenti per via dell’uscita nelle sale del film Barbie. Su Instagram la giovane attivista si è mostrata in abbigliamento rosa fluorescente, in tinta con la celebre bambola Mattel. Ma in molti non si aspettavano che Giorgia, sempre in prima linea come femminista convinta, potesse omaggiare un giocattolo che non è considerato propriamente in linea con le sue idee di parità dei sessi.