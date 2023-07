Calciomercato: scambio con Verratti, torna in Italia subito

Marco Verratti sembra essere ormai prossimo a tornare in Italia. Possibile uno scambio in questa sessione di calciomercato.

Dall’Arabia spingono per avere Marco Verratti, ma il centrocampista non sembra attratto da questa possibilità e nelle ultime ore si è aperta la possibilità di vederlo ancora una volta nel nostro Paese.

Secondo quanto riferito da Don Balon, Verratti potrebbe tornare in Italia attraverso uno scambio in questo calciomercato. Si tratta di una ipotesi da tenere in considerazione visto che l’abruzzese ormai non sembra più rientrare nei piani parigini e da parte sua non è mai stata nascosta la volontà di provare una avventura in Serie A.

Mercato: Verratti in Serie A, si chiude con uno scambio

La Serie A è uno degli obiettivi di Marco Verratti. Dopo aver preferito la Ligue 1, il centrocampista abruzzese continua a ragionare sulla possibilità di continuare la sua carriera in Italia e provare ad ottenere risultati importanti. Compito non semplice conoscendo anche le condizioni economiche delle nostre squadre, ma in queste ultime ore è uscita una indiscrezione dalla Spagna che potrebbe facilitare (e non poco) l’ipotesi. Naturalmente molto dipenderà dal club italiano se accettare o no la proposta che il PSG è pronto a fare.

Stando alle ultime indiscrezioni, i parigini sarebbero pronti ad inserire il cartellino di Verratti nella trattativa di calciomercato con l’Inter per arrivare a Barella. Ipotesi al omento molto remota considerando che da parte dei nerazzurri non c’è nessuna intenzione di privarsi del centrocampista. Ma una mancata partenza di Brozovic potrebbe cambiare molto le carte in tavola.

Sicuramente Verratti potrebbe essere il profilo giusto per l’Inter considerando anche i diversi infortuni registrati in quel reparto in stagione. Naturalmente privarsi di Barella non è assolutamente una cosa semplice e quindi non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro più chiaro della situazione.

Ultime Verratti: ritorna in Italia in uno scambio con Barella?

Il PSG ha intenzione di regalare al proprio tecnico Barella in questa sessione di calciomercato e l’ipotesi di mettere nella trattativa Verratti non è da escludere a priori. Il centrocampista abruzzese non rientra più nei piani dei parigini e quindi potrebbe essere la carta giusta.

Naturalmente molto dipenderà da Brozovic. Senza la cessione del croato, l’addio di Barella potrebbe diventare realtà. In caso contrario, difficilmente lo scambio con Verratti diventerà realtà in questa sessione di calciomercato.