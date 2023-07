Juventus-UEFA, esclusione dalle coppe e maxi sanzione: ecco per quanti anni

La Juventus prova a ripartire, ma giungono brutte notizie in merito al futuro e all’esclusione dalle coppe d’Europa.

I bianconeri si sono piazzati in Uefa Conference League, in attesa di giudizio dalla stessa Federazione Uefa, con le prime indiscrezioni che avevano rivelato la possibilità di avere sentenza definitiva entro i primi giorni del mese che è appena cominciato.

La penalizzazione già arrivata in Serie A, ha tagliato le gambe letteralmente in due alla Juventus che ha visto la propria classifica stravolgersi in diverse occasioni, fino allo scivolone di Empoli che non ha permesso ai bianconeri di rimettersi in corsa per un piazzamento ai primi quattro posti.

Juventus, esclusione dalle coppe e maxi-sanzione dalla Uefa: la notizia

A riportare la notizia legata alle sentenze e all’esclusione dalle coppe europee, nei giorni scorsi, sono stati i colleghi de La Gazzetta dello Sport, con le conferme che sono arrivate poi ora con l’avvento di luglio.

La Juventus va verso la propria strada, formando il progetto nuovo che sarà con Cristiano Giuntoli che verrà ufficializzato con i primi colpi di calciomercato in bianconero. Ci sono però dei rischi, sia sportivi che economici, che riguardano l’esclusione dalle manifestazioni Uefa per la Juventus.

Perché l’udienza definitiva potrebbe arrivare soltanto a metà del mese di luglio e direttamente a Nyon, con il TAS. La Juventus spera di avere una risposta ufficiale a breve, così da programmare l’imminente futuro. Perché il rischio, ad oggi, è quello di vedere la Juventus esclusa dalla Conference League oltre ad una maxi sanzione economica, da parte della Uefa.

Juventus esclusa dalla Champions: forti rischi sul futuro

La cosa che preoccupa di più l’ambiente della Juventus non è legato solo alle ripercussioni immediate che riguarderanno l’esclusione dalla Uefa per i bianconeri, ma ciò che accadrebbe in futuro.

Secondo le indiscrezioni, la Juventus vede a rischio anche la Champions League del futuro. Nel corso del 2022, il club bianconero aveva messo nero su bianco il “settlement agreement”, con la multa ridotta dai 23 ai 3 milioni di euro, ma la sanzione potrebbe capovolgere tutto e riportare la cifra dell’ammenda, appunto, ai 23 milioni d’origine. Una multa salatissima.

La decisione di escludere la Juventus dalla Conference League, però, potrebbe riguardare più anni. E ciò significherebbe restare fuori dalla Champions League, anche di fronte ad un piazzamento tra i primi quattro posti, nell’ipotetica stagione che sarà nel 2024.

Juventus senza coppe in Europa: ecco per quanti anni

La Juventus resterebbe senza coppe in Europa non solo per la stagione 2023/2024, senza la Conference League, ma rischia di vedersi fuori dalle competizioni Uefa per due o tre stagioni. Non è un’ipotesi scontata o da scartare, le prossime settimane saranno decisive per il futuro della Juventus considerando soprattutto che, i piazzamenti Uefa, permettono ai bianconeri di monetizzare attraverso gli introiti che arrivano da tali manifestazioni.