Calciomercato, Umtiti in Serie A: è il colpo di una big

Dopo la risoluzione col Barcellona Samuel Umtiti è diventato un’opportunità di calciomercato per tantissimi club. A quanto pare, però, il futuro del difensore francese sembrerebbe essere ancora in Serie A.

Stando alle ultime notizie, infatti, l’ex Lecce è seguito con attenzione da diverse squadre del campionato italiano, pronte ad affidargli le redini della loro difesa così da apportare fisicità, esperienza ma soprattutto leadership.

Fra le tante che in questi giorni hanno chiesto informazioni all’entourage di Umtiti, però, nello specifico una sembrerebbe essere quella verso la quale anche lo stesso giocatore è orientato. Questa, infatti, è una delle migliori squadre della Serie A, nella quale l’ex Barcellona avrebbe decisamente possibilità di mettersi nuovamente in mostra per riconquistare, anche, la Nazionale.

Calciomercato, Umtiti può tornare: è un’opportunità

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Samuel Umtiti in questo calciomercato, vista e considerata la recente -ed ufficiale- rescissione col Barcellona. Il francese è, dunque, ora svincolato, e rappresenta essere un’opportunità per tante squadre quest’estate, soprattutto per quelle di Serie A.

Ed a quanto pare il classe ’93 potrebbe continuare a giocare proprio in Italia, anche perché in maglia Lecce ha dimostrato continuità ed ottima prestanza fisica, date le 25 presenze totalizzate in maglia giallorossa. Il suo ritorno in Serie A, però, potrebbe non essere romantico ma semplicemente “funzionale” alla sua carriera. Con questo, dunque, è praticamente cosa palese che è molto complicato che Umtiti possa tornare a Lecce, anche perché, in realtà, l’ex Barcellona potrebbe essere il colpo in difesa di questo calciomercato di una big di Serie A.

Samuel Umtiti è dunque un’opportunità di mercato, e dopo essersi svincolato dal Barcellona lo è diventato ancora di più. Il francese ha voglia di sposare un progetto vincente che, comunque, ad oggi non si è ancora palesato a detta di TMW. Occhio, però, all’opzione Inter, che è proprio alla ricerca di un nuovo difensore centrale dopo l’uscita di Milan Skriniar.

Umtiti torna in Serie A, l’Inter alla porta: le ultime

Samuel Umtiti è in attesa di scoprire quale sarà il suo futuro in vista della prossima stagione. Per il francese l’ipotesi Serie A sta prendendo sempre più quota, vista l’esperienza con il Lecce e l’interessamento registrato nelle ultime settimane dell’Inter.

Al momento, però, il club nerazzurro non ha ancora concretizzato questo nei confronti del difensore, ma con Azpilicueta sempre più in direzione Atletico Madrid già nelle prossime ore si potrebbero registrare i primi contatti fra Marotta e l’entourage di Umtiti.

Inter e Serie A non sono le uniche opzioni per Umtiti: svelata l’altra

L’Inter e la Serie A non sono le uniche opzioni credibili per il futuro di Samuel Umtiti. Stando alle ultime notizie, infatti, per il francese si sarebbe palesata anche la possibilità di poter tornare in patria e firmare col club che lo ha lanciato nel calcio che conta, ovvero il Lione. Liberatosi dal Barcellona, Umtiti è ora libero di scegliere in maniera completamente autonoma il suo futuro.