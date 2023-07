Giorgia Palmas incontenibile in bikini, fan in ebollizione

Giorgia Palmas nei suoi scatti in costume è sempre divina, la showgirl sarda regala spettacolo e mette in mostra curve spettacolari

Giorgia Palmas, spesso e volentieri basta la parola. La showgirl sarda è uno dei personaggi al femminile più amati nel mondo dello spettacolo, con una classe sopraffina e seducente che non passa mai inosservata e che anno dopo anno non smette di attentare alle coronarie degli ammiratori.

Giorgia è diventata celebre da tempo come una delle più affascinanti veline della storia di Striscia la Notizia. Riuscendo nell’impresa di non sfigurare, nello show, dopo il passaggio di Elisabetta Canalis. Un compito durissimo, ma che la conterranea della velina per eccellenza svolse al meglio. Garantendosi grande notorietà e visibilità anche per gli anni a venire.

Il resto è storia, con una carriera di grandissimi successi come modella e come personaggio televisivo a tutto tondo. Negli ultimi anni, soprattutto, affermandosi come conduttrice sul piccolo schermo, mettendo in mostra oltre a una bellezza da urlo anche un fascino e un’eleganza unici nel loro genere. Un mix che agli occhi dei fan non passa decisamente mai inosservato e non è un caso che Giorgia possa vantare un seguito di ammiratori sui social particolarmente nutrito (quasi due milioni di followers su Instagram).

Giorgia Palmas scollatissima in bikini: anche il drink diventa bollente con lei

Per tutti loro, il momento più atteso in assoluto è finalmente arrivato. Con l’arrivo dell’estate, infatti, Giorgia può godersi relax e meritate vacanze. E non c’è bisogno di dire che ovviamente torna alle sue origini e alla sua amata Sardegna. Dove i panorami sono da favola, ma lei di più.

Al sole, Giorgia sorseggia un drink a base di cocco e sfoggia una forma fisica perfetta. Non che potessero esserci dubbi, ma imbattersi in una visione del genere, ogni volta, fa sempre un certo effetto. La sua silhouette incantevole viene esaltata dai colori sgargianti del costume, con una scollatura che lascia il segno e ipnotizza, lasciando pietrificati all’istante.

Immagine da mandare in loop e scolpire nella memoria, come le prossime che certamente arriveranno raccogliendo like e messaggi d’amore a iosa. Ogni volta è così, del resto, con Giorgia, il copione non cambia mai. Ma lei riesce sempre a mettere qualcosa di nuovo e di particolarmente ammaliante nei suoi scatti.