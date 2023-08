Calciomercato, svolta per Nainggolan: ecco dove giocherà

Nuova avventura per Nainggolan, il centrocampista è finito nel mirino dei bianconeri. Ecco tutti i dettagli su questa proposta.

Nuovi aggiornamenti di calciomercato riguardo il futuro di Radja Nainggolan. Il centrocampista belga, attualmente svincolato dopo la fine della sua esperienza alla Spal, è pronto a ripartire. C’è un offerta importante da parte della società che intende ingaggiare il giocatore nel corso di questa sessione estiva 2023.

A 35 anni Radja Nainggolan ha ancora voglia di dire la sua e di proseguire la carriera da calciatore. L’ex Cagliari è svincolato dopo la fine del suo contratto con la Spal, un’avventura non proprio entusiasmante che s’è conclusa con dieci presenze ed un solo gol e la retrocessione in Serie C del club di Ferrara. Adesso Radja ha voglia di ripartire da una realtà diversa: ecco tutti i dettagli sulla nuova proposta con la società fortemente interessata al giocatore che può arrivare a parametro zero nel suo nuovo club.

Calciomercato: quale futuro per Nainggolan, i dettagli

Svincolato di lusso, nonostante l’età che avanza Nainggolan è pronto a dire la sua nel calcio che conta. Il centrocampista ha le carte in regola per fare ancora la differenza. Ecco perché il club ha deciso di fargli una proposta per ingaggiarlo a parametro zero nel corso di questa sessione estiva di calciomercato 2023.

La svolta può arrivare molto presto, c’è ancora tempo per prendere il calciatore visto che dopo la fine della sua esperienza alla Spal è rimasto svincolato. In questo momento si allena da solo in attesa di una chiamata che sembra essere arrivata. A sorpresa, il calciatore belga potrebbe decidere di intraprendere una nuova avventura lontano dall’Europa. C’è una società che è pronto ad ingaggiarlo, ecco tutti i dettagli.

Potrebbe proseguire in Brasile l’esperienza dell’ex Cagliari e Roma. Secondo alcuni giornalisti locali, è vivo l’interesse da parte della dirigenza brasiliana che vuole chiudere per il trasferimento al Vasco da Gama di Nainggolan. A riportare l’indiscrezione di calciomercato è voetbalprimeur.be che specifica come siano già stati avviati i primi colloqui tra le parti.

Nainggolan al Vasco da Gama? Le ultime di calciomercato