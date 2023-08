Coperta solo da un filo: Melissa Satta lascia tutti senza fiato

La bellissima conduttrice, fresca di un nuovo prestigioso incarico, manda cartoline bollenti dallo splendido mare di casa

È nata a Boston, la rinomata città del Massachussets – e forse questo in molti non lo sanno – ma la sua famiglia è sarda. Ed è proprio in Sardegna che Melissa Satta ha vissuto, prima che il grande contenitore del mondo dello spettacolo, della moda, del glamour, la portasse a girovagare per il mondo pubblicizzando la sua figura e il suo brand.

Ma è sempre lì, nell’amata terra sarda, che la bella showgirl torna quando si tratta di fare passi importanti della sua vita privata – come quando si sposò a Porto Cervo, il 25 giugno del 2016, con Kevin-Prince Boateng – o quando si tratta di staccare la spina. Non rinunciando mai ad almeno una capatina sulle fantastiche spiaggie della sua isola.

Dopo aver seguito il suo innamorato Matteo Berrettini nell’ultima importante avventura in terra europea – il torneo di Wimbledon, dove il tennista romano si è spinto fino agli ottavi di finale, eliminato dal futuro vincitore Carlos Alcaraz – l’avvenente Melissa si è concessa un po’ di relax in Costa Smeralda.

Le meritate vacanze stanno per finire, visto che è stata appena nominata come presentatrice della cerimonia di apertura della Ryder Cup 2023, in programma al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio (Roma) giovedì 28 settembre: in un primo momento Melissa le ha trascorse proprio in compagnia del tennista.

Che poi è volato in Canada, a Toronto, perché impegnato nell’importante Masters 1000 sul cemento nordamericano. Lei, anziché seguirlo come già fatto anche a Monte Carlo e precedentemente a Miami, è rimasta al mare. Da dove ha mandato delle cartoline che avranno certamente stuzzicato la fantasia dell’allievo di Vincenzo Santopadre.

Melissa Satta più sensuale che mai: l’aria di casa fa bene alla showgirl

Serena. Rilassata. Sorridente come non la si vedeva da tempo. E, ovviamente, avvenente e sensuale fino a mandare il tilt il contatore dei like su Instagram. L’aria di casa fa evidentemente bene a Melissa Satta, che proprio dalle splendide spiagge della Costa Smeralda ha condiviso coi suoi tantissimi fans – siamo a quasi 5 milioni di followers – delle foto da urlo.

Lo sfondo, il panorama, è lo splendido mare del nord-est dell’isola, ma gli shooting non sono stati notati solo per il pur incredibile paesaggio, quanto per il soggetto fotografato. E per le sue incredibili forme, accompagnate dall’eleganza tipica di una professionista del mestiere.

In attesa di rivedere all’opera il suo compagno nel secondo, ravvicinato, torneo nel continente americano – il primo turno di Cincinnati vedrà il romano opposto al temibile Felix Auger-Aliassime – la bella presentatrice si gode la sua isola. Ma, ne siamo certi, non vede l’ora di riabbracciare Matteo, uno degli uomini più invidiati d’Italia…