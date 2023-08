Calciomercato: triplo colpo Fiorentina, Commisso scatenato

Ultimissime notizie calciomercato Fiorentina: trattative in corso per tre giocatori, svelati tutti i dettagli in merito a questa operazione.

Colpo di scena in casa Fiorentina: Commisso mette mano al portafoglio e chiude tre colpi eccezionali. Esulta italiano che, finalmente, potrà contare su nuovi giocatori: erano delle sue richieste, c’era bisogno di nuova linfa in quella zona di campo e il presidente ha deciso di accontentare il suo allenatore.

Entra nel vivo il calciomercato della Fiorentina con il club che è pronto ad annunciare altri tre acquisti dopo Infantino e Yerry Mina. Patron Commisso ha sbloccato il mercato in entrata anche dopo la cessione di Igor al Brighton e quella probabile di Amrabat, che è promesso sposo al Manchester United. Intanto, il club ha deciso di anticipare alcune operazione e portare alla Fiorentina tre elementi che andranno a rinforzare e non poco alcuni reparti del campo.

Calciomercato Fiorentina: è fatto, ecco altri tre acquisti

Tra le società più attive, in questa fase di calciomercato, c’è sicuramente la Fiorentina. Dopo la cessione di Igor, la notizia della qualificazione alla Conference League al posto della Juventus e il probabile addio di Amrabat al Manchester United, i viola hanno investito pesantemente sul mercato portando alla corte d’Italiano giocatori di grande talento e prospettiva. Uno su tutti Infantino, che è considerato un centrocampista di grandi qualità.

Le sorprese non finiscono qui. Dall’Argentina è in arrivo anche il bomber del River Plate. Una trattativa ben avviata anche grazie ai buoni legami con il direttore tecnico Burdisso che in questi mesi ha seguito con attenzione il calcio sudamericano. L’affare può entrare nel vivo la prossima settimana.

La società è pronta a chiudere la trattativa per l‘arrivo alla Fiorentina di Lucas Beltran. Il bomber non è l’unico, è in arrivo anche un altro giocatore in quel reparto.

Calciomercato Fiorentina, rivoluzione in attacco: arrivano Beltran e Nzola

Fiorentina scatenata in questo calciomercato estivo 2023. I viola hanno definito l’ingaggio del classe 2001 del River Plate Lucas Beltran. L’affare, come riportato da Sky Sport, può chiudersi sulla base di 25 milioni di euro. Inoltre, in attacco è vicino anche il colpo Mbala Nzola dello Spezia per un vero restyling del reparto offensivo. Con questi due innesti non è da escludere una partenza di uno tra Jovic e Cabral.