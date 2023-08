“Contatto ufficiale”: Allegri se ne libera dopo 13 anni

Buona notizia per l’allenatore bianconero, che non ha mai nascosto come il giocatore non faccia parte del progetto tecnico

Fine della corsa. Fine di una tormentata storia d’amore che ha visto il giocatore prima osannato dal suo pubblico, poi aspramente criticato, poi riaccolto in casa con qualche scetticismo, e infine messo alla porta proprio da quel tecnico che, per lo meno fino al 2017, lo aveva eletto a leader in campo e nello spogliatoio. Non si è mai effettivamemte ricomposto, forse anche con lo zoccolo più duro del tifo bianconero, lo strappo di quella maladetta estate in cui, spinto da un momento di rabbia poi ammesso solo anni dopo, il difensore lasciò la Juve.

Stiamo ovviamente parlando di Leonardo Bonucci, e della sua lunga avventura con la maglia bianconera. Accolto come un idolo al raduno alla Continassa prima della partenza per la tournèe negli Stati Uniti, il nativo di Viterbo ha già capito da qualche mese di non far più parte del progetto tecnico di mister Allegri. Indicazioni in tale senso erano già arrivate lo scorso anno quando, al netto di qualche infortunio di troppo, spesso l’allenatore gli aveva preferito Federico Gatti.

Il contratto in scadenza a giugno 2024 sembrava poter garantire all’ex membro della celeberrima BBC un fine carriera con la maglia della Vecchia Signora, ma la dirigenza avrebbe altre idee. Un po’ per svecchiare la rosa, un po’ per ‘eliminare’ un ingaggio oneroso che pesa a bilancio, Giuntoli spinge per un addio anticipato del calciatore. Appoggiato, anzi indirizzato in questa decisione, dallo stesso Allegri.

Trattativa aperta, Bonucci medita il passaggio allo storico club europeo

Cavalcando una suggestione che circola negli ambienti del calciomercato da più di qualche giorno, il giornalista di DAZN Orazio Accomando ha rivelato che il possibile passaggio di Bonucci all’Ajax si stia riempiendo di concretezza. Altro che rumors. Le parti hanno capito di poter avere una mutua convenienza a legarsi reciprocamente e sarebbero in attesa di incontrarsi ufficialmente per definire il tutto.

Ovviamente non si conoscono le possibili formule dell’accordo, né per quello che riguarda l’ingaggio del calciatore, né per quanto concerne la formula di uscita di Bonucci dalla Juve. C’è chi parla di una possibile risoluzione consensuale con buonuscita, chi di una cessione vera e propria, chi di una lista gratuita che sarebbe stata consegnata all’ex Bari, che sarebbe già libero di scegliersi la destinazione come se fosse un parametro zero a tutti gli effetti.

La Juve resta in attesa della prima mossa del club di Amsterdam, che con l’eventuale arrivo di Bonucci sconfesserebbe, almeno parzialmente, una politica di mercato basata storicamente sull’acquisto di giovani talenti da valorizzare poi in prima squadra.