UFFICIALE – Comunicato Napoli, addio a sorpresa dopo l’arrivo di Veiga

L’addio a sorpresa e l’indizio social nel comunicato ufficiale riportato dal Napoli, quest’oggi, dopo l’arrivo di Gabri Veiga.

Pare ci sia da attendere ancora poco o nulla per l’annuncio ufficiale sul colpo di calciomercato che porta Gabri Veiga nel centrocampo dei campioni d’Italia, il Napoli ha chiuso infatti per il suo nuovo importante acquisto, tra i più onerosi della sua intera storia.

A fargli spazio sarà un calciatore che, come comunicato ufficialmente dal Napoli attraverso il proprio sito ufficiale, non sarà a disposizione della sfida contro il Frosinone nella prima giornata di campionato. Una scelta ben precisa e che arriva come indizio preciso sull’addio, che si consumerà probabilmente nei prossimi giorni, non appena sarà ufficiale l’arrivo di Gabri Veiga.

Ufficiale, comunicato del Napoli: addio dopo l’arrivo di Veiga

Addio deciso, il comunicato ufficiale non lascia dubbi su chi farà spazio a Gabri Veiga. Un addio molto sofferto, considerando quello che è il suo legame con la città di Napoli e con la tifoseria che lo accolto e lo ha coccolato per un importante periodo vissuto in terra partenopea.

Saluterà uno dei calciatori che fu fedelissimo sotto la vecchia gestione, con Garcia però che adesso avrebbe fatto spazio all’interno della sua rosa, per dare modo al club di chiudere il colpo Gabri Veiga.

A fare spazio allo spagnolo, infatti, sarebbe non più Piotr Zielinski. Secondo quanto s’intuisce attraverso i convocati, nel comunicato ufficiale del Napoli, a salutare il club sarà Diego Demme. Il centrocampista italo-tedesco, nonostante non abbia riscontrato problemi fisici e al contrario di Kvaratskhelia che non partirà per Frosinone a causa di un infortunio, non è stato convocato da Garcia.

Frosinone-Napoli, Demme out dai convocati: c’entra l’addio

C’entra l’addio sull’assenza dai convocati per Diego Demme che, al contrario dell’acciaccato Kvaratskhelia, non sarà a Frosinone a causa dei rumors sull’addio.

Diego Demme infatti risulta assente dai convocati ed è prossimo al trasferimento in un altro club, con il Celta Vigo proprio che vorrebbe averlo presto a disposizione, nel team di Rafa Benitez.

Frosinone-Napoli, out Demme dalla sfida: i convocati per il match

Il Napoli ha annunciato i propri convocati e, a centrocampo, c’è Russo. Niente Demme, niente Gaetano, con il primo che risulta essere il principale indiziato dell’addio dal Napoli. Ecco di seguito la lista completa dei convocati per la sfida contro il Frosinone, al Benito Stirpe, che apre la prima giornata di campionato in Serie A:

Gollini, Meret, Contini; Di Lorenzo, Juan Jesus, Mario Rui, Natan, Olivera, Ostigard, Rrahmani, Zanoli; Anguissa, Cajuste, Elmas, Lobotka, Russo, Zielinski; Lozano, Osimhen, Politano, Raspadori, Simeone, Zerbin.